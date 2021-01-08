نقابة البيطريين تُعد لتحريك دعوى قضائية لتثبيت الأطباء المؤقتين بالغربية

بتوجيهات من الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، واستمرارا لدور النقابة العامة، فى التضامن مع كافة أعضائها على مستوى الجمهورية وإقامة دعاوي قضائية لصالح الأطباء البيطريين المؤقتين والمثبتين على الصناديق الخاصة، توجه وفد من النقابة العامة ضم كل من: الدكتور محمد مبروك عضو مجلس النقابة، وسيد أبو زيد، وعلى إمام المحاميان بالنقابة العامة، إلى النقابة الفرعية بمحافظة الغربية.





واجتمع وفد النقابة العامة، بحضور مجلس النقابة الفرعية بالغربية برئاسة الدكتور محمد الحفناوي، مع الأطباء البيطريين المؤقتين والمثبتين على الصناديق بالمحافظة، لإنهاء الأوراق اللازمة لإقامة دعاوى قضائية لهم، لضمهم إلى موازنة الدولة، وذلك استمرارا لما تم مؤخرا من إقامة دعاوي قضائية للأطباء البيطريين المؤقتين في محافظتى الشرقية والمنوفية.





وتؤكد النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنها لن تتوانى في تقديم الدعم القانونى فيما يخص القضايا المهنية للأطباء البيطريين فى كافة المحافظات.