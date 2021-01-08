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حوادث

بعد انقشاع الشبورة.. المرور تعيد فتح الطريق الإقليمي والمحور وبلبيس وأسيوط الغربي

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:37 ص
شبورة مائية
شبورة مائية
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أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور إعادة فتح الطريق الدائري الاقليمي من الخطاطبة اتجاه الصحراوي والفيوم اتجاه الصحراوي، وطريق بلبيس، وفتح المحور في الاتجاهين، وطريق اسيوط الغربي امام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة.

وكانت قد أعلنت الادارة العامة للمرور، عن إغلاق عدد من الطرق الصحراوية بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.

وتم اغلاق طرق الاسماعيلية الصحراوي، ودمياط - بورسعيد، ومحور الضبعة، والعلمين الصحراوي، والقاهرة - الإسكندرية الصحراوي، ومحور ٣٠ يونيو المتجه الي الاسماعيلية والسويس ، والطريق الدائري الاقليمي من الخطاطبة اتجاه الصحراوي والفيوم اتجاه الصحراوي، وطريق بلبيس، والمحور في الاتجاهين بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.

وقالت مصادر، أن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفي.
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.
٨- زيادة الانتباه اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الامطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.
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