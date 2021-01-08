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فن

عمرو دياب يتصدر تويتر بعد ظهور شبيه الهضبة في برنامج أمس

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:08 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عمرو_دياب بعد ظهور شبيهه حسام مصطفى في برنامج القاهرة اليوم مع الفنان ادوارد

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "‏الحمدلله إني ماشوفتش شبيه عمرو دياب ده قبل ماأنام عشان كان ممكن يجيلي كوابيس" و" ‏‎‎نجاحك يا عموري تاعب الحقوديين ربنا يشغلهم عنك بنفسهم ويحفظك يا هضبه.. يارب كل الاغاني تبقي لعموري ماشاء الله احساسه في اي كلام اغاني مميز ومريح احساس مش هيتكرر تاني ولو فيه مليون بيقلدوه عمرهم ما هيوصلوا لواحد ف الميه من نجاح عمرو دياب اجمد واجمل صوت واحساس ".

وقال أخرون" ‏عمرو دياب مكدبش أما قال : 
كله فـِ الاول وعود .. واما يوصل للـِ عايزوا .. قسوته مالهاش حدود صعب أي عتاب يهزه .. ناس صحيح مالهاش أمان " .".

وطرح النجم عمرو دياب مؤخرا  أغنيته "محسود"، وهي تاسع أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ".

"محسود".. من كلمات تركي آل الشيخ وألحان خالد عز وتوزيع: عادل حقي، ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب، قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي، وطرح حتى الآن ثماني أغنيات هي، فاكرني ياحب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، و"عايز أعمل زيك"
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