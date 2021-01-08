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أخبار العالم

قدم استقالتك أو سيتم عزلك.. صحيفة أمريكية تدعو ترامب إلى الرحيل بهدوء

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
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القسم الخارجي
دعت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، المملوكة لقطب التجارة والإعلام الدولي، روبرت موردوخ، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إلى الاستقالة من منصبه، لتجنب إقالته من قبل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وشجبت الصحيفة قيام ترامب بتحريض حشد من مؤيديه على اقتحام مبنى الكونجرس أمس الأول، معتبرة أن تصرفه يستوجب عزله من منصبه.

ووجهت الصحيفة في مقال بدون اسم وتحت عنوان "أيام دونالد ترامب الأخيرة، انتقادات إلى الرئيس بسبب الاعتداء على العملية الدستورية لنقل السلطةبعد الانتخابات، قائلة إن "هذا الأسبوع ربما انتهى بأن ترامب شخصية سياسية خطيرة".

وتابعت: "إذا كان يريد السيد ترامب تجنب إقالة ثانية، فإن أفضل طريق له سيكون التحلي بالمسؤولية الشخصية والاستقالة... هذا هو الشيء الأفضل للجميع بمن فيهم نفسه إن ذهب بعيدًا بهدوء".

واستقال أربعة مستشارين كبار في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الجمعة، وذلك على خلفية اقتحام مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي.

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن الاستقالة الجماعية تأتي في إطار سلسلة استقالات متزايدة لمساعدي ترامب.

وأضاف أن المسؤولين الأربعة هم إيرين والش، كبيرة مديري الشؤون الأفريقية، ومارك فاندروف، مدير أول لسياسة الدفاع، وأنتوني روجيرو، المدير الأول لأسلحة الدمار الشامل، وروب جرينواي، مدير أول لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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