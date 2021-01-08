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مرأة

بفستان لامع .. أنغام تستعرض أناقتها في الشارقة

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:12 م
أنغام
أنغام
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجام، بصورا جديدة من حفلها في الشارقة.

علقت أنغام على الصور قائلة:" ‎اول حفلة في ٢٠٢١ من مسرح خورفكان في امارة الشارقة."

خطفت أنغام الأنظار في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام طويلة،واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأسود و الفضي و بالقماش اللامع الذي يمنحها مظهرا جذابا.

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وتزينت أنغام بمجموعة من المجوهرات الفخامة و الأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أنغام على خصلات شعرها البني المموج المنسدلا على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا و مميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

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