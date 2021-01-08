بفستان لامع .. أنغام تستعرض أناقتها في الشارقة





علقت أنغام على الصور قائلة:" ‎اول حفلة في ٢٠٢١ من مسرح خورفكان في امارة الشارقة."





خطفت أنغام الأنظار في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام طويلة،واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأسود و الفضي و بالقماش اللامع الذي يمنحها مظهرا جذابا.





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وتزينت أنغام بمجموعة من المجوهرات الفخامة و الأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أنغام على خصلات شعرها البني المموج المنسدلا على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا و مميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.



