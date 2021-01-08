نساندكم بقوة.. تفاصيل لقاء رئيس البرلمان العربي وسفير المغرب بالقاهرة





أكد السفير أحمد التازي سفير مملكة المغرب بالقاهرة، أن المملكة المغربية ستظل مساندة بقوة للبرلمان العربي على كافة المستويات، ولن تدخر جهدًا في تقديم أي دعم من شأنه تعزيز دور البرلمان العربي، مشيدًا بالمبادرات الأخيرة التي تم الإعلان عنها، سواء فيما يتعلق بإنشاء مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، أو استحداث لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، أو المبادرة الخاصة بتنظيم ملتقى الحوار العربي.





و أثنى سفير مملكة المغرب على الطفرة الملحوظة في أنشطة وبرامج البرلمان العربي خلال هذه الفترة القصيرة منذ تولي عادل بن عبد الرحمن العسومي رئاسة البرلمان، معربًا عن ثقته التامة في قدرة القيادة الجديدة للبرلمان العربي على تعزيز دوره بشكل فاعل في خدمة مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، مقدمًا التهنئة للعسومي بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي،













جاء ذلك خلال ستقبال عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بمقر البرلمان العربي بالقاهرة، السفير أحمد التازى سفير المملكة المغربية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، و عبد العالي الجاحظ، نائب المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية بحضور النائب شادية خضير الجمل، نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ورئيس اللجنة المعنية بوضع تصور بخصوص تأثير وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي على الأسرة العربية بالبرلمان العربي، والدكتور مضر الراوي القائم بأعمال الأمين العام للبرلمان العربي.







