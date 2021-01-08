ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أول فريق يصل مصر.. المنتخب الياباني لكرة اليد يزور الأهرامات وأبو الهول

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:56 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
استقبلت اليوم الجمعة منطقة آثار الهرم المنتخب الياباني لكرة اليد والذي سيشارك في النسخة الـ ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري.

تأتي هذه الزيارة في إطار مشاركة وزارة السياحة والآثار في هذه البطولة من خلال تقديم بعض البرامج اللوجيستية والسياحية للفرق المشاركة في البطولة ولجماهير المشجعين اللذين سيحضرون من الخارج لتشجيع فرقهم. 

وخلال تواجدهم بالقاهرة للمشاركة في البطولة، حرص الفريق الياباني على زيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول والبانوراما، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الإتحاد الدولى لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر. 

جدير بالذكر أن هذا الفريق هو أول فريق مشارك في البطولة يصل إلى القاهرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"العناني" يبحث سبل التعاون للترويج للنسخة الـ 27 لبطولة العالم لكرة اليد

وزير السياحة والآثار يبحث سبل التعاون للترويج للنسخة الـ 27 لبطولة العالم لكرة اليد.. العناني: استضافة مصر للبطولة يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها

رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد: لدينا خطة لمواجهة كورونا

وزير السياحة والآثار: حزمة من القرارات لإنعاش السياحة الثقافية

برلماني يثمن قرارات الأعلى للآثار: تشجع السياحة الثقافية لمصر

منتخب اليابان لكرة اليد يصل القاهرة.. ووزير الشباب يستقبله في المطار

ترشيحاتنا

زامبي جديد على أعتاب الدوري المصري بديلا لـ والتر بواليا

الحكومة تكشف حالات سحب الوحدات السكنية من قاطنيها.. تعرف عليها

انتظروا تقلبات جوية خلال أيام.. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع الحرارة في يناير هذا العام

بملابس كاجوال.. منة فضالي تخطف الأنظار في دبي

خاص.. الدحيل يقرر فسخ عقد يوسف المساكني..واهتمام زملكاوي بضمه

غير كورونا.. أمراض تؤدي إلى فقدان حاستي الشم والتذوق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاى الأسود؟.. 8 فوائد غير متوقعة

بملابس كاجوال.. منة فضالي تخطف الأنظار في دبي

الدوخة أبرزها .. أعراض جديدة تؤكد الإصابة بكورونا