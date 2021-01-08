وزير الأوقاف: علاج مرضى كورونا ومساعدة المضارين اقتصاديًا بسببه من أولويات الزكاة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة، لتكون تحت عنوان : "فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي" ، وأكدت على جميع الأئمة، الالتزام بموضوع الخطبة، نصًا، أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على 10 دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.





وحول هذا الصدد، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن علاج مرضى كورونا وتوفير الدواء والاجهزة الطبية اللازمة لعلاجهم ومساعدة المضارين من الظروف الاقتصادية التي فرضها انتشار الوباء؛ من أولى أولويات الزكاة في هذه الأيام، كما أكد أنه يجوز تعجيل الزكاة وتقديم موعد إخراجها لصالح الفقراء ، ولا سيما في أوقات الشدائد والجوائح والأزمات.