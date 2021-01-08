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القوات المسلحة تواجه الموجة الثانية لفيروس كورونا.. استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير العالمية.. وتنفيذ الأعمال فى أوقات متأخرة من الليل لعدم تعطيل حركة المرور

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:45 م
صورة من عملية التطهير
صورة من عملية التطهير والتعقيم
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محمد إبراهيم
القوات المسلحة:
الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها بمجمع التحرير والمناطق المحيطة
القيام بأعمال التطهير بموقف موقف أحمد حلمى ومترو الأنقاق ومحطة السكة الحديد
إستخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية وذات الجودة العالية

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم للمناطق والمنشآت الخدمية التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين .

تم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها بمجمع التحرير وواجهاته الخارجية والمناطق المحيطة وكذا موقف أتوبيسات الفريق عبدالمنعم رياض وموقف أحمد حلمى بإعتبارهما من أهم مواقف النقل الجماعى بما يحتويانه من خطوط مواصلات جماعية لكل أنحاء القاهرة الكبرى.

إضافة إلى محطة مترو الأنفاق "أنور السادات" بميدان التحرير ومحطة مترو الشهداء "بميدان رمسيس" وما يحتويانه من بوابات للدخول والخروج وأرصفة ، فضلا عن دفع عربات التطهير المتحركة والثقيلة لمحطة سكك حديد مصر التى تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها يوميًا.

وحرصت القوات المسلحة على إستخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات بأعلى جودة ، وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير بتلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين عليها ، فضلًا عن تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير فى أوقات متأخرة من الليل حتى الصباح الباكر لضمان عدم تعطل حركة المرور.

يأتى ذلك فى إطار تقديم القوات المسلحة المعاونة لكافة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر إنتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا؛ وإنطلاقًا من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدنى وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة إنتشار الموجة الثانية من فيروس" كورونا" وإتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل حماية أبناء الشعب المصرى .
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