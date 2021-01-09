على مساحة 260 فدانًا.. الإسكان: 65% نسبة تنفيذ المدينة التراثية بالعلمين الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه يتم تنفيذ المدينة التراثية، بـ "العلمين الجديدة" على مساحة 260 فدانا، وتشتمل على مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، ويبلغ إجمالى المنشآت بها حوالى 70 منشأ، وتضم البحيرة الرئيسية، والحديقة المركزية، والمسجد، والكنيسة، والأوبرا، والمتحف، والمبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم، ومجمع السينمات، والمسرح المكشوف، والحى الاستثماري، ومبانى الإسكان الفاخر، وبلغت نسبة الإنجاز الكلي 65%.





وأوضح الوزير فى تصريحات له، أنه يجرى كذلك تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة العلمين الأهلية"، على مساحة 128 فدانًا، وتضم الجامعة (مبنى الإدارة - كلية الدراسات العليا - المكتبة المركزية - كلية الطب البشري - كلية طب الفم والأسنان - كلية الصيدلة - كلية الفنون والتصميم - كلية الدراسات القانونية الدولية - كلية إدارة الاعمال - كلية الهندسة 1 - كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - كلية الهندسة 2 - كلية السياحة والضيافة سكن جامعي (طلاب) وإسكان هيئة التدريس وباحثين - سكن جامعي (طالبات) وإسكان هيئة التدريس وباحثات - مستشفى جامعي - مبنى الخدمات والأنفاق الخدمية - صالة رياضية متعددة الأغراض - مستشفى طب الفم والأسنان)، وتم تشغيل 3 كليات بالجامعة كمرحلة أولى.









وأضاف الوزير، أنه يتم تنفيذ الحى اللاتيني، بمساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق، بها 220 عمارة سكنية بإجمالى 11711 وحدة بمستوى تشطيبات فاخرة، ويضم مناطق خدمية متميزة، ومواقف انتظار سيارات، ومجموعة من الحدائق، وجار التنفيذ من خلال 6 شركات مقاولات، وبنسبة إنجاز تخطت 60% لأعمال الخرسانات، كما يجرى تنفيذ كمبوند سكني بمجتمع عمراني متكامل يصل إلى 700 فدان، ويضم عددًا من نماذج الفيلات، والشاليهات، وشقق العمارات، بإجمالى 10800 وحدة، بالإضافة للمسطحات التجارية، ويقع ملاصقًا لمركز مارينا العلمين السياحى من الجهة الغربية الشاطئية، ويطل على بحيرات مدينة العلمين الجديدة المركزية، وتتمتع منطقة الفيلات به بطبيعة خلابة كونها مقامة على جزر صناعية كل جزيرة تحتوي على عدد من الفيلات بطابع خاص، وتتفق فى النسق التخطيطي مع بحيرات فينسيا العلمين المشهورة، ويتم الانتقال بينها من خلال مجموعة كباري رابطة بالجزر، وجميعها تطل على منطقة ميناء العلمين الرئيسي لليخوت، وبواجهة شاطئية تصل إلى 2 كم خلف منطقة الأبراج مباشرةً، وجارٍ تنفيذ أعمال الخرسانات للمبانى.



وقال وزير الإسكان: جارٍ أيضًا بمدينة العلمين الجديدة، تنفيذ مشروع الداون تاون، ويتكون من 40 عمارة بها 1320 وحدة، وبمواصفات تشطيب إسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح من 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة وحتى 300 متر مسطح لوحدات Twin House بالروف، كما يجرى تنفيذ 128 عمارة بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط (العمارة مكونة من دور أرضي + 7 أدوار متكررة)، بإجمالى عدد وحدات 4096 وحدة، وبلغت نسبة الإنجاز 70 %، وجارٍ تنفيذ 35 عمارة (840 وحدة سكنية) بالمرحلة الثانية بمشروع الإسكان المتميز، ووصلت نسبة التنفيذ 30 %، بخلاف 80 عمارة (1920 وحدة) بالمرحلة الأولى بالمشروع وتم الانتهاء من 1080 وحدة منها.وأضاف الوزير، أنه يتم تنفيذ الحى اللاتيني، بمساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق، بها 220 عمارة سكنية بإجمالى 11711 وحدة بمستوى تشطيبات فاخرة، ويضم مناطق خدمية متميزة، ومواقف انتظار سيارات، ومجموعة من الحدائق، وجار التنفيذ من خلال 6 شركات مقاولات، وبنسبة إنجاز تخطت 60% لأعمال الخرسانات، كما يجرى تنفيذ كمبوند سكني بمجتمع عمراني متكامل يصل إلى 700 فدان، ويضم عددًا من نماذج الفيلات، والشاليهات، وشقق العمارات، بإجمالى 10800 وحدة، بالإضافة للمسطحات التجارية، ويقع ملاصقًا لمركز مارينا العلمين السياحى من الجهة الغربية الشاطئية، ويطل على بحيرات مدينة العلمين الجديدة المركزية، وتتمتع منطقة الفيلات به بطبيعة خلابة كونها مقامة على جزر صناعية كل جزيرة تحتوي على عدد من الفيلات بطابع خاص، وتتفق فى النسق التخطيطي مع بحيرات فينسيا العلمين المشهورة، ويتم الانتقال بينها من خلال مجموعة كباري رابطة بالجزر، وجميعها تطل على منطقة ميناء العلمين الرئيسي لليخوت، وبواجهة شاطئية تصل إلى 2 كم خلف منطقة الأبراج مباشرةً، وجارٍ تنفيذ أعمال الخرسانات للمبانى.

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