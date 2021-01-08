دينا عبدالكريم: لم أتوقع تعييني في النواب وأتمني أكون على قدر المسئولية

قالت دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب، إن قرار اختيارها ضمن أعضاء مجلس النواب شرفا تفتخر به وخطوة مميزة في مشوارها المهني، مؤكدة أن المرأة تعيش أزهى عصورها والتمتع بحقوقها ولا سيما بالحياة النيابية، فقد وصل عدد أعضاء نائبات المعينات إلي 162 نائبة بنسبة 27% أي فاقت نسبة الـ 25% (ربع إجمالي المقاعد) التي نص عليها الدستور، وذلك إيمانا من الرئيس السيسي بقدرة وفاعلية المرأة علي إحراز المزيد من الإنجازات وخدمة المجتمع ككل.





وأضافت لـ صدى البلد: "إتفاجأت بقرار تعييني ومكنتش متوقعة و مسؤولية أتمني أكون قدها"، لافتة إلي أنه تم إطلاق برلمان 2021 تحت مسمي " برلمان الأكثر استقرارا " .





وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن أبرز أولوياتها من القضايا هو الملف الإعلامي ومحاولة تصحيح الصورة الذهنية المغلوطة عن وسائل الإعلام والدولة عبر العالم، كما أن البرلمان الجديد يسعي إلي تحقيق أوضاع أكثر أمانا واستقرارا وخدمة المواطن بالمقام الأول.









ونشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 4 لسنة 2021، بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب داخل برلمان 2021.





وجاءت قائمة المعينين كالتالي:





إيمان محمـد طلعـت أحمـد أحمـد العجـوز

عبلـة أحمـد علي الألفـى

فرحة عبد العزيـز مأمون الـشناوى

هدى عبد الستار كمال الـدين عبـد العزيـز

داليا السيد محمد السيد السعدنى

منـال هـلال أيـوب جـرجس

جيهـان محمـد إبـراهيم زكى

محمـد عمر عمر الزير

نيفـن حمـدى بـدوى الطـاهرى

آية محمـود عبــد االله محمد مدنى

محمــد محمـد زكى محمـد الـوحش

دريـة عبـد الحق شـرف الدين

دينا عبــد الكريم صــادق مكـسيموس

نـدى ألفــــى ثابـت بـسالى

جمال حلمى محمـد الـسعيد

حـازم محمد يحـى إمـام

حـسام الـــسيد المتـولى غالى

عادل عبـد الفـضيل أحمـد ســعد عياد

كـريم بـدر حلمي رزق االله

فخرى الدين على محمد الفقى .

سحر عبد الـنعم محمد أحمـد عطية

على جمعــة محمــد عبــد الوهاب

محمـــد سعد عـــوض االله أحمـد

منصف نجيـب سـليمان

عماد خليـل كامـل خليل

دينا أحمـد إسماعيل على

سالم سـليمان سـالم مراحيـل

إبـراهيم محمد إبـراهيم الهنيدى





كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جديدًا يحمل رقم 5، ينص على دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد ابتداءًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 يناير



