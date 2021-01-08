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أخبار العالم

الملك سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. فيديو

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:11 م
الملك سلمان يتلقى
الملك سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
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قسم الخارجي
تلقى العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مقطع فيديو يبين لحظة تلقي الملك سلمان بن عبد العزيز الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

كان عدد من المسؤولين السعوديين، على رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تلقوا تطعيم كورونا خلال الفترة الماضية.

ووصل معدل من يتلقون جرعات لقاح كورونا يوميا في السعودية إلى نحو 15 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة.

الملك سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. فيديو
الملك سلمان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. فيديو
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