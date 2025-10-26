قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
امتحانات شهر أكتوبر ورقية لأولى و2 ثانوي.. و85 % من الأسئلة MCQ
ترامب من قمة آسيان : نعيش لحظة مهمة لكل شعوب آسيا
بلدان عربيان بينها.. الولايات المتحدة تعلن قائمة الدول المشاركة بـ«قوة استقرار دولية» بقطاع غزة
استكمال إجراءات بدء دور الانعقاد.. تفاصيل جلسة اليوم في مجلس الشيوخ
محافظ أسيوط في حواره لـ«صدى البلد»: زيارة البابا تواضروس نقلة نوعية للمحافظة.. وتطهير 45 سد إعاقة و35 مخر سيول استعدادًا للشتاء
هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب
أبرز مباريات اليوم الأحد 26-10-2025 والقنوات الناقلة
المدارس للطلاب: ممنوع الغياب في امتحانات شهر أكتوبر و"مفيش موبايلات"
«عبدالجليل» يفتح النار: رمضان صبحي «جناح مصنوع».. وأشرف بن شرقي «موهوب»
قوة بحث وإنقاذ مصرية تصل غزة للبحث عن جثامين المخطوفين الإسرائيليين
منظمة حقوقية فلسطينية تسعى إلى مقاضاة القوات البريطانية الإسرائيلية بتهمة الإبادة
محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الأحد 26-10-2025

محمد عبد الفتاح

نستعرض أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق محافظة أسوان، اليوم الأحد الموافق : 26/10/2025.

أسعار الخضراوات:

تتراوح أسعار الطماطم للكيلو بين 15 و25 جنيهًا للكيلو على حسب جودتها.

كيلو البطاطا 10 جنيهات.

الجزر 15 جنيهًا.

البطاطس 10 جنيهات للكيلو.

الخيار 15 جنيهًا.

الملوخية سعرها 10 جنيهات.

البامية الزيرو بـ 50 جنيها. 

وتراوح سعر البصل 12.5 جنيه للكيلو للنوعين الأبيض والأحمر.

والباذنجان 10 جنيهات.

والباذنجان الأبيض الحشو بـ 15 جنيهًا.

والفلفل الأخضر 20 جنيهًا.

والفلفل الشطة بـ15 جنيهًا.

والفلفل الألوان 50 جنيهًا.

والكوسة الحشو بـ 20 جنيهًا.

والثوم البلدى 130 جنيها.

والليمون 30 جنيهًا. 

والبنجر 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

سعر كيلو البلح البارحى من 50 جنيهًا.

والبلح النوع العادى الأحمر والأصفر تراوح سعره بين 20 و25 جنيهًا.

وسعر كيلو الجوافة 20 جنيهًا.

والعنب 35 جنيهًا.

والتفاح البلدى والأصفر والأحمر تراوح من 60 لـ100جنيه للكيلو.

والكنتالوب السكري 40 جنيهًا للكيلو.

والموز البلدي 25 جنيهًا للكيلو.

والمانجو 50 جنيهاً.

يذكر أن محافظة أسوان تشهد توافدًا كبيرًا للأهالي على الأسواق الأسبوعية الشعبية، أبرزها:

سوق الأربعاء بمدينة إدفو.

سوق الخميس بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو.

سوق الاثنين بمركز نصر النوبة.

وتتميز هذه الأسواق بأسعار مناسبة مقارنة بالمحال التجارية، ما يجعلها محط إقبال الأهالي على الخضروات والفواكه والطيور ومنتجات المأكولات المتنوعة.

