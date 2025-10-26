قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير الهند لدى مصر: المتحف المصري الكبير إنجاز تاريخي ومعلم ثقافي عالمي
انخفاض أسعار الحج السياحي حتى 20 ألف جنيه في كل البرامج
عالمة مصريات فرنسية: المتحف المصري الكبير دعوة للعالم لاكتشاف ثراء الحضارة المصرية القديمة
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
محافظات

التفكير النقدي وبناء الإنسان.. ندوة بمجمع إلاعلام بالتعاون وأزهر مطروح

ايمن محمود

عقد مجمع إعلام مطروح بالتعاون مع مكتب بناء بمنطقة مطروح الازهرية صباح اليوم الأحد، ندوة حول ( التفكير النقدى  وبناء الإنسان ) بمشاركة عدد من طلاب وطالبات مشرفى المعاهد الأزهرية بمطروح.

وافتتحت الندوة خلود رفعت مدير مجمع الاعلام والقت الضوء على محور بناء الإنسان كأحد محاور استراتيجية قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى والذى يهدف إلى تنمية الإنسان المصرى من خلال رفع الوعى وتصحيح المفاهيم وبناء القدرات خاصة فئة النشء والشباب.

كما ثمنت التعاون مع المؤسسة الازهرية بمطروح تحت قيادة الشيخ عطية سالم رئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية. 

وأشار الشيخ عبد الرحمن السايس مدير إدارة مطروح التعليمية، إلى أن  الندوة تأتي في إطار مبادرة عقلك أمانة.. احمه من الانحراف"، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وتحدث خلال الندوة دكتور نصر خليل معلم اللغه العربيه بمنطقة مطروح الازهرية  حول مفهوم التفكير النقدى من وجهة النظر الدينية والتى أكدها القرآن الكريم فى العديد من الآيات التى تحث على التفكر والتدبر وإعمال العقل وذكر العديد من الأمثلة والشواهد فى السنة النبوية الشريفة التى تدعم التفكير النقدى كمنهج لحل المشكلات.

واشار إلى أن التفكير النقدي هو أداة حيوية في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والعمل والعلاقات الشخصية.

 كما أشار الإعلامي على الشوكي، إلى أن  التفكير النقدي هو عملية عقلية هادفة لتحليل المعلومات وتقييمها بشكل موضوعي ومنطقي واستعرض الشوكى  مهارات التفكير النقدى ومنها التحليل والتقييم  وأكد ان التفكير النقدى يجب أن يكون منهج حياة حيث يساهم فى حل المشكلات واتخاذ القرارات الصحيحة وتعزيز الفهم والابداع .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح اعلام مطروح

