التفكير النقدي وبناء الإنسان.. ندوة بمجمع إلاعلام بالتعاون وأزهر مطروح

عقد مجمع إعلام مطروح بالتعاون مع مكتب بناء بمنطقة مطروح الازهرية صباح اليوم الأحد، ندوة حول ( التفكير النقدى وبناء الإنسان ) بمشاركة عدد من طلاب وطالبات مشرفى المعاهد الأزهرية بمطروح.

وافتتحت الندوة خلود رفعت مدير مجمع الاعلام والقت الضوء على محور بناء الإنسان كأحد محاور استراتيجية قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى والذى يهدف إلى تنمية الإنسان المصرى من خلال رفع الوعى وتصحيح المفاهيم وبناء القدرات خاصة فئة النشء والشباب.

كما ثمنت التعاون مع المؤسسة الازهرية بمطروح تحت قيادة الشيخ عطية سالم رئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

وأشار الشيخ عبد الرحمن السايس مدير إدارة مطروح التعليمية، إلى أن الندوة تأتي في إطار مبادرة عقلك أمانة.. احمه من الانحراف"، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وتحدث خلال الندوة دكتور نصر خليل معلم اللغه العربيه بمنطقة مطروح الازهرية حول مفهوم التفكير النقدى من وجهة النظر الدينية والتى أكدها القرآن الكريم فى العديد من الآيات التى تحث على التفكر والتدبر وإعمال العقل وذكر العديد من الأمثلة والشواهد فى السنة النبوية الشريفة التى تدعم التفكير النقدى كمنهج لحل المشكلات.

واشار إلى أن التفكير النقدي هو أداة حيوية في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والعمل والعلاقات الشخصية.

كما أشار الإعلامي على الشوكي، إلى أن التفكير النقدي هو عملية عقلية هادفة لتحليل المعلومات وتقييمها بشكل موضوعي ومنطقي واستعرض الشوكى مهارات التفكير النقدى ومنها التحليل والتقييم وأكد ان التفكير النقدى يجب أن يكون منهج حياة حيث يساهم فى حل المشكلات واتخاذ القرارات الصحيحة وتعزيز الفهم والابداع .