183 رحلة دولية تصل مطار مرسى علم هذا الأسبوع

يشهد مطار مرسى علم الدولي خلال الأسبوع الجاري حركة سياحية نشطة، مع وصول 183 رحلة طيران دولية قادمة من مختلف العواصم الأوروبية والعربية، وذلك في إطار الانتعاش المستمر لحركة السياحة على سواحل البحر الأحمر.

ويستقبل المطار، اليوم الأحد، 35 رحلة طيران دولية من إجمالي الرحلات الأسبوعية، غالبيتها من دول أوروبا، حيث وصلت 9 رحلات من بولندا، و8 من التشيك، و10 رحلات من إيطاليا، بالإضافة إلى رحلتين من ألمانيا، ورحلة من سويسرا، وأخرى من بلجيكا، ورحلة من سلوفاكيا، إلى جانب رحلة داخلية من المطارات المصرية.

وتتولى السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي تسهيل إجراءات الدخول للسياح القادمين، مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية، ثم نقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المقررة لإقامتهم، حيث يقضون عطلاتهم بين الشعاب المرجانية وشواطئ المدينة الساحرة.

وأشار مصدر مطلع إلى أن المطار يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإشغال السياحي بفنادق مرسى علم، بفضل انتظام الرحلات الجوية وتنوع الأسواق المصدّرة للسياحة، ما يعزز مكانة المدينة كإحدى أبرز المقاصد السياحية في مصر خلال موسم الخريف الحالي.