قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امتحانات شهر أكتوبر ورقية لأولى و2 ثانوي.. و85 % من الأسئلة MCQ
ترامب من قمة آسيان : نعيش لحظة مهمة لكل شعوب آسيا
بلدان عربيان بينها.. الولايات المتحدة تعلن قائمة الدول المشاركة بـ«قوة استقرار دولية» بقطاع غزة
استكمال إجراءات بدء دور الانعقاد.. تفاصيل جلسة اليوم في مجلس الشيوخ
محافظ أسيوط في حواره لـ«صدى البلد»: زيارة البابا تواضروس نقلة نوعية للمحافظة.. وتطهير 45 سد إعاقة و35 مخر سيول استعدادًا للشتاء
هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب
أبرز مباريات اليوم الأحد 26-10-2025 والقنوات الناقلة
المدارس للطلاب: ممنوع الغياب في امتحانات شهر أكتوبر و"مفيش موبايلات"
«عبدالجليل» يفتح النار: رمضان صبحي «جناح مصنوع».. وأشرف بن شرقي «موهوب»
قوة بحث وإنقاذ مصرية تصل غزة للبحث عن جثامين المخطوفين الإسرائيليين
منظمة حقوقية فلسطينية تسعى إلى مقاضاة القوات البريطانية الإسرائيلية بتهمة الإبادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

183 رحلة دولية تصل مطار مرسى علم هذا الأسبوع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

يشهد مطار مرسى علم الدولي خلال الأسبوع الجاري حركة سياحية نشطة، مع وصول 183 رحلة طيران دولية قادمة من مختلف العواصم الأوروبية والعربية، وذلك في إطار الانتعاش المستمر لحركة السياحة على سواحل البحر الأحمر.

ويستقبل المطار، اليوم الأحد، 35 رحلة طيران دولية من إجمالي الرحلات الأسبوعية، غالبيتها من دول أوروبا، حيث وصلت 9 رحلات من بولندا، و8 من التشيك، و10 رحلات من إيطاليا، بالإضافة إلى رحلتين من ألمانيا، ورحلة من سويسرا، وأخرى من بلجيكا، ورحلة من سلوفاكيا، إلى جانب رحلة داخلية من المطارات المصرية.

وتتولى السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي تسهيل إجراءات الدخول للسياح القادمين، مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية، ثم نقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المقررة لإقامتهم، حيث يقضون عطلاتهم بين الشعاب المرجانية وشواطئ المدينة الساحرة.

وأشار مصدر مطلع إلى أن المطار يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإشغال السياحي بفنادق مرسى علم، بفضل انتظام الرحلات الجوية وتنوع الأسواق المصدّرة للسياحة، ما يعزز مكانة المدينة كإحدى أبرز المقاصد السياحية في مصر خلال موسم الخريف الحالي.

البحر الاحمر الغردقة الحركة السياحية مدينة مرسى علم محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

عدادات الكهرباء

تصل إلى 378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر 2025.. أسعار التذاكر وخطوات الحجز

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر 2025.. أسعار التذاكر وخطوات الحجز

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

الدفع بـ ٧ سيارات إسعاف

معجنة عربيات.. الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لحادث طريق السويس

جيش الاحتلال

هيئة البث الإسرائيلية : أيدينا مكبلة .. واشنطن تدير عمليا نشاط جيش الاحتلال في غزة

ترشيحاتنا

زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر للمدينة الجامعية للطالبات

رئيس جامعة الأزهر في جولة ليلية مفاجئة لمدينة الطالبات للاطمئنان على بناته

خالد الجندي

خالد الجندي: السنة النبوية كنز لم يُكتشف بعد

خالد الجندي

خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف

بالصور

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فستان لافت.. ريهام أيمن تخطف الانظار بظهورها الأخير

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

الصور الأولى لجلسة تصوير حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي
أحمد جمال وفرح الموجي

فيديو

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد