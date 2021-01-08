راجح داود يكشف لـ صدى البلد سبب عدم طرح أعماله في ألبوم

قال الموسيقار راجح داود، في تصريحات لـ صدى البلد، إنه لم يفكر في جمع أعماله الموسيقية بألبوم شامل، لأنه مهتم أولًا بأن تُعزف ليسمعها الجمهور، مشيرًا إلى أنه يهتم أكثر بالحفلات اللايف، لاسيما وأن أعماله الموسيقية موجودة في السينما والمسلسلات.

يعد الموسيقار راجح داود واحدًا من أهم الموسيقيين فى مصر ، وقد حملت عدد من الأعمال السينمائية المهمة توقيعه، مثل البحث عن سيد مرزوق ، الكيت كات ، ارض الخوف ، رسائل البحر ، مواطن ومخبر وحرامى ، الراعى والنساء ، وغيرها من الأعمال.





كما حصل الموسيقار الكبير راجح داود على العديد من الجوائز والأوسمة أهمها وسام شرف من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 2018 بعد تلحينه النشيد الوطني الموريتاني و جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة.