اليوم.. استمرار القافلة الطبية المجانية لأهالي جنوب سيناء

تستمر قافلة وزارة الصحة والسكان ، الطبية اليوم في جنوب سيناء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لإطلاق قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية.
انطلقت القافلة أمس على مدار يومي 8 و 9 يناير للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية ( نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظة جنوب سيناء.
وفي سياق أخر ، نصحت وزارة الصحة والسكان، بضرورة تغيير الكمامات بشكل دوري أثناء العزل المنزلي، وخاصة عند ابتلالها او تلفها.
وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد" تحت شعار 100" مليون صحة"، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.