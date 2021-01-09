اليوم.. استمرار القافلة الطبية المجانية لأهالي جنوب سيناء

وفي سياق أخر ، نصحت وزارة الصحة والسكان، بضرورة تغيير الكمامات بشكل دوري أثناء العزل المنزلي، وخاصة عند ابتلالها او تلفها.





وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد" تحت شعار 100" مليون صحة"، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.