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فن

بشعر طويل.. رضوى الشربيني تشارك جمهورها بصورة جديدة

السبت 09/يناير/2021 - 02:52 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت رضوى الشربيني على الصورة : شكلي بشعرى الطويل وحشني، رغم انه القصير عجبكم اكتر".

يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.  

وسبق ان وجهت الإعلامية رضوى الشربيني ،رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، أثارت بها جدلا كبيرا، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها "هي وبس". 

فيما وجه تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار" نصيحة للمواطنين، قائلًا "اوعوا تسمعوا كلام الإعلامية رضوى الشربيني، دي عايزة تخرب البيوت" موجها حديثه للشربيني، قائلا: "أنا ضد فكرة البلوك على طول". 

وتابع مقدم برنامج "آخر النهار"، "المفروض الصبر والاستحمال، وبناء البيت حاجة صعبة جدا، ويكلف الكثير ولا ينفع أن نهده مع أول غلطة"، مستدركا: "خليكوا مع إعمار الحياة وليس الطلاق والخراب، والطلاق أبغض الحلال وخليكوا دائما في أحلى الحلال".
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