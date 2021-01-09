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أخبار العالم

تويتر يغلق حساب حملة ترامب الانتخابية

السبت 09/يناير/2021 - 05:15 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قررت شركة "تويتر"، اليوم السبت، إغلاق الحساب الرسمي لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، وذلك بعد ساعات قليلة من تعليق حسابه الرسمي.

وقالت الشركة إنها أغلقت حساب الحملة الانتخابية لمخالفة قواعد النشر. 

وردًا على قرار "تويتر"، قال ترامب في بيان له منذ قليل إن الشركة تتآمر لإسكاته.

وأضاف ترامب: "أبحث عن بناء منصة خاصة في المستقبل القريب".

وكانت شركة "تويتر" أعلنت منذ قليل تعليق حساب ترامب  بشكل دائم بسبب وجود خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف.

وكان مارك زوكربرج، الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، قال الخميس إن الشركة ستمدد الحظر على حسابي ترامب على "فيسبوك" و"إنستجرام" لأسبوعين على الأقل حتى اكتمال عملية انتقال السلطة.

والأربعاء أغلق كل من "تويتر" و"فيسبوك" و"سناب" مؤقتا حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سارعت عمالقة التكنولوجيا لكبح مزاعمه بشأن الانتخابات الرئاسية، وسط أعمال شغب في العاصمة واشنطن.

واقتحم الأربعاء مئات المحتجين المؤيدين لترامب مبنى الكابيتول وارتكبوا أعمال شغب داخله، قبل عقد غرفتي الكونجرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقتل أربعة أشخاص خلال تعامل أجهزة الأمن الأمريكية مع أعمال الشغب داخل الكابيتول.

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