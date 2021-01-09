ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

الشعر النبطي ودراساته.. موسم جديد أونلاين في أكاديمية الشعر

السبت 09/يناير/2021 - 08:59 ص
موسم جديد أونلاين
موسم جديد أونلاين في أكاديمية الشعر
Advertisements
القسم الثقافي
أعلنت أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عن انطلاق الموسم الثالث عشر 2021، تحت عنوان "الشعر النبطي ودراساته"، عبر نظام التعليم عن بعد. 

ويشهد هذا الموسم إقبالا كبيرا من الطلاب المهتمين بدراسة الشعر النبطي، ومعرفة مفردات وأدوات هذا الفن الأدبي الأصيل، إذ أتاحت الأكاديمية للطلاب من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ولأول مرة الالتحاق ببرامجها الدراسية، وذلك لتحقيق أكبر فائدة ممكنة في مجتمع الطلاب الطامحين لاكتساب معارف ومهارات جديدة في هذا المجال، ساعد في ذلك عرض الأكاديمية لبرنامج دراسي عبر نظام "التعليم عن بعد"، الذي سيمنح الطلاب من مختلف المناطق والدول المجاورة فرصة أكبر للوصول إلى برامج الأكاديمية في المستقبل.

وتتضمن الدراسة عددًا من المحاضرات والدروس، وهي: "مدخل إلى الشعر الفصيح، الشعر الفصيح في الإمارات، الأوزان وعلم العروض النبطي، البحور والأوزان، تطبيقات عامة، مراجعة عامة، مراجعة كتابة القصائد، القافية، البناء الفني للقصيدة النبطية، بناء الصورة الشعرية، التقليد والتجديد، فنون شعرية إماراتية، من أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مدخل إلى الثقافة الشعبية ومفرداتها، النقد، جمع الشعر من مصادره الأصلية، الإعلام والشعر النبطي، فن الإلقاء الشعري".

ويهدف برنامج الأكاديمية إلى إعداد الطلاب للتعامل بفعالية وكفاءة مع الموروثات الشعرية والأدبية، في خضم التطورات التي يشهدها العالم، وذلك حفاظًا على موروث الوطن والأجداد. إلى جانب منحهم المقدرة الكافية على فهم المصطلحات والمفاهيم الأدبية المستخدمة في مجال الشعر النبطي، وإعدادهم ليكونوا قادرين على الكتابة الشعرية الصحيحة بأوزانها المختلفة.

وتقدم أكاديمية الشعر برنامجًا شاملًا، يؤهل المنتسب للحصول على (شهادة اجتياز) في مجال الشعر العربي، كما أنه يدمج المناهج الشعرية المتعددة باستخدام أحدث وسائل التعليم، من خلال دراسة حالة الشعر وتحليله، من أجل تسهيل دخول الطلبة إلى الساحة الشعرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نوران أحمد الأولى على مستوى محافظة قنا في إلقاء الشعر

افتتاح النسخة الثانية من الأولمبياد العربى للرياضيات

المزروعي : الإمارات أرست نموذجا فريدا في النهوض باللغة العربية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. اجتماع طارئ لـ موسيماني في الأهلي.. تعافي السولية ومحمد هاني من كورونا.. والزمالك: 5 ملايين دولار كاش لضم مصطفى محمد إلى إتيان

الرجاء يكشف موقفه من ضم أحداد الزمالك وجيرالدو الأهلي.. وكواليس انتقال بدر بانون

أخبار الفن.. عبير صبري تتحدث عن الحجاب ومشاهد الإغراء.. والحالة الصحية لـ هادي الجيار

مصرع شاب وإصابة والديه وطفلين في انفجار أسطوانة غاز بالوراق

دعاء لحل مشكلة صعبة بين الزوجين .. بـ21 آية قرآنية تعرف طعم السعادة

أصبح خطيرا.. 5 أسباب تجعلك تتخلى عن استخدام تطبيق واتسآب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 288 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات شيفروليه الدبابة موديل 2021.. شاهد

عملاقة الطرق الوعرة.. JEEP تطلق GRAND CHEROKEE موديل 2021 | صور

بمكياج جذاب.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها