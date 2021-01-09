رغم تفشي كورونا.. إسرائيل تدرس رفع الإغلاق مجددا

يدرس المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية إمكانية تخفيف القيود المشددة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك إمكانية الرفع التدريجي للإغلاق الثالث الذي دخل حيّز التنفيذ منذ يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر الماضي، وتم تشديده منتصف ليل الخميس - الجمعة الماضي.





وجاء ذلك بحسب ما ذكرت القناة العامة الإسرائيلية "كان 11"، مشيرة إلى أن الأيام الأربعة الأخيرة سجلت انخفاضا بعدد الإصابات بفيروس كورونا، رغم ارتفاع عدد الفحوصات التي أجريب للكشف عن الحالات جديدة، الأمر الذي قد يعبر عن فعالية الإغلاق في خفض معدلات الإصابة.





وبحسب القناة، فإن المسؤولين يعتقدون بوجود مؤشرات أولية على نجاعة الإغلاق في خفض معدل الإصابات اليومية المسجلة بكورونا.





ولفتت القناة إلى أن وزير الدفاع بيني جانتس، يعتقد أن هناك إمكانية لتقليص مدة الإغلاق، إذا كان الانخفاض في معطيات المرض ثابتا ومستمرا.