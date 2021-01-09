ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أمل سلامة: وصول كوتة المرأة بالبرلمان لأكثر من 160 نائبة يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة

السبت 09/يناير/2021 - 12:12 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين 14 امرأة ضمن الـ5% بمجلس النواب، ساهم في تقوية وتعزيز كوتة المرأة تحت قبة البرلمان،  لتصل نسبة تمثيلها داخل المجلس إلى 25% أي نحو 160 نائبة لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية.

وأكدت النائبة أمل سلامة، أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب تجاوزت 25%، وهو دليل على حرص القيادة السياسية على دعم وتمكين المرأة، وهي رؤية جيدة و"ذكية" لإقامة قواعد قوية للغاية لإنشاء ودعم بلد قوي.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن وصول كوتة المرأة بالمجلس لهذا العدد لأول مرة في تاريخ مصر، يضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة بقيادتها الواعية بأهمية دور المرأة في الحياة المجتمعية والسياسية، وهو ما يعكس تحضر فكر رئيسها وحكومتها، ويمنح المرأة مساحة لإثبات جدارتها في الحياة النيابية والتشريعية. 

وأشادت أمل سلامة بقرار ترأس فريدة الشوباشي، للجلسة الإفتتاحية لمجلس النواب "الفصل التشريعي الثاني" والمقرر لها الثلاثاء المُقبل 12 يناير 2021 بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، واصفة الأمر بأنه حدث تاريخي وتكريم للمرأة.

ووجهت أمل سلامة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي إذ أن القرار ترتّب عليه وصول عدد النائبات بمجلس النواب لأكثر من 160 نائبة، لأول مرة في تاريخ مصر والحياة النيابية، كما أنه لأول مرة في البرلمان تُحدّد كوتة المرأة بنسبة 25%.  

تُجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، بشأن تعيين 28 شخصا في مجلس النواب 2021، ودعوة مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل، شمُل تعيين 14 نائبة جديدة في البرلمان، حيث ضمت القائمة: "درية شرف الدين وعبلة الألفي ونيفين الطاهري ودينا إسماعيل وإيمان العجوز وهدى عبدالستار ودينا عبدالكريم ومنال هلال وندى الألفى وفرحة مأمون الشناوي، وآية مدني ونادية السعدني وجيهان زكي وسحر عطية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الغباشي: برلمان 2020 تميز بتنوع سياسي وأيدولوجي وتمثيل جيدة للمعارضة

برلمانية: فكرة الحزب المطلق انتهت.. المرأة أقل قدرة على الفساد..فيديو

برلماني: حزب الوفد يستعد للبرلمان الجديد بحزمة تشريعات ترفع شعار المواطن أولا

نائبة: برلمان 2021 سيشهد طفرة في التشريعات لتمكين المرأة

برلماني: تمكين الشباب تحول لـ أفعال لا أقوال.. وسنقوم بدورنا التشريعي والرقابي

بعد استلام كارنيهات العضوية البرلمانية.. نواب تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين : لسنا ديكور ولدينا شعور بالمسئولية بعد تمثيلنا تحت القبة

ترشيحاتنا

صلاة الفجر قبل شروق الشمس بدقائق.. هل حاضرا أم قضاء؟

بعد تصدر هدافي الدوري.. كهربا يوجه رسالة لـ جمهور النادي الأهلي | شاهد

تفاصيل إصابة زوجة الرئيس الفرنسي بـ كورونا وشفائها

منها ترك التلفاز مفتوحًا.. طبيب نفسي يوضح أبرز 8 علامات غير معروفة على الاكتئاب

صعيدي ياباني.. تعرف على ما تعرض له حمد الزناتي من تنمر عبر السوشيال ميديا

رئيس الوزراء ينعى اللواء محمود مغاورى أمين عام نقابة المهندسين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى 4 خطوات.. كيف تتجنب خطورة الشبورة المائية على الطرق السريعة.. صور

تعرف على سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2021 في مصر.. صور

سعر ومواصفات شيري أرزيو 5 الجديدة في مصر.. صور