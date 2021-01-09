ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غلق 6 منشآت وتحصيل 29 ألف جنيه في حملة مكبرة بحي غرب الإسكندرية

السبت 09/يناير/2021 - 03:16 م
صدى البلد
Advertisements
احمد بسيوني
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تكثيف الحملات اليومية على مستوى الأحياء، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن إلزام المحال والمواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

قاد اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد لمحافظة الإسكندرية اليوم، السبت، برفقة المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب حملة مكبرة بنطاق حي غرب، للتأكيد على أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية؛ حفاظًا على صحتهم وسلامة المواطنين المترددين عليهم.

كما أكد السكرتير المساعد، ضرورة التزام المحال والمقاهي بالاشتراطات الصحية والبيئية وارتداء الكمامات وإتاحة المعقمات والمطهرات للمترددين على المقاهي وتوفير صناديق القمامة. 

وفي السياق ذاته؛ أشارت رئيس الحي إلى أن حملة اليوم بنطاق حي غرب أسفرت عن إغلاق ٦ منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية وتحصيل ٢٩ ألف جنيه غرامات للمخالفين سواء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة أو غرامات مخالفة الاشتراطات البيئية والصحية وعدم الإلتزام بضوابط النظافة العامة، لافتة إلى أنه تم التحفظ على ٢٣ حالة إشغال طريق معيقة لحركة المرور والمارة، وتحرير ٩ محاضر لعدم إلتزام المنشآت بالأمن الصناعي وتأمين بيئة العمل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على مطاعم ومقاهي المنتزه شرق الإسكندرية

في حملات مكبرة .. ضبط 70 حالة إشغال وتحرير 39 محضرا لمجابهة كورونا بالإسكندرية

غلق 8 منشآت مخالفة وضبط 16 حالة إشغال غرب الإسكندرية

إغلاق 4 منشآت لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية.. شاهد

للوقاية من كورونا.. تطهير الشوارع الرئيسية والأسواق بحي غرب الإسكندرية

محافظة الإسكندرية: إغلاق 30 منشآة لمخالفة الإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

غياب صلاح.. رونالدو يتصدر قائمة أفضل هدافي العالم في القرن الـ 21

مجرم دولي.. حارس أردوغان الخاص مطلوب القبض عليه

العثور على حطام الطائرة الإندونيسية المفقودة

إحالة أسامة الشيخ وآخرين للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع

الأرصاد تحذر: ضباب على الطرق غدًا والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

تعرف على سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2021 في مصر.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحطمت خلال دقيقة.. القصة الكاملة لـ الطائرة الإندونيسية المفقودة

شاهد.. سيارات رؤساء أقوى 5 دول في العالم

نوع من الحمضيات يوضع على القدمين لـ علاج الدوالي