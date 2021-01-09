غلق 6 منشآت وتحصيل 29 ألف جنيه في حملة مكبرة بحي غرب الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تكثيف الحملات اليومية على مستوى الأحياء، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن إلزام المحال والمواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





قاد اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد لمحافظة الإسكندرية اليوم، السبت، برفقة المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب حملة مكبرة بنطاق حي غرب، للتأكيد على أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية؛ حفاظًا على صحتهم وسلامة المواطنين المترددين عليهم.





كما أكد السكرتير المساعد، ضرورة التزام المحال والمقاهي بالاشتراطات الصحية والبيئية وارتداء الكمامات وإتاحة المعقمات والمطهرات للمترددين على المقاهي وتوفير صناديق القمامة.





وفي السياق ذاته؛ أشارت رئيس الحي إلى أن حملة اليوم بنطاق حي غرب أسفرت عن إغلاق ٦ منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية وتحصيل ٢٩ ألف جنيه غرامات للمخالفين سواء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة أو غرامات مخالفة الاشتراطات البيئية والصحية وعدم الإلتزام بضوابط النظافة العامة، لافتة إلى أنه تم التحفظ على ٢٣ حالة إشغال طريق معيقة لحركة المرور والمارة، وتحرير ٩ محاضر لعدم إلتزام المنشآت بالأمن الصناعي وتأمين بيئة العمل.