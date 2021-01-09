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حوادث

مصرع شاب وإصابة مسنة فى تصادم دراجتين بخاريتين بالسنبلاوين

السبت 09/يناير/2021 - 06:29 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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همت الحسينى
لقى شاب مصرعه وأصيبت سيدة مسنة، إثر اصطدام دراجتين بخاريتين على طريق زراعي "طنبول_شبراهور"، تابع لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

ورد اخطارا لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود اشاره من مستشفى السنبلاوين بوصول محمد سليمان عوض الله، 21 عاما حاصل على دبلوم فني، ومقيم بقرية طنبول الكبرى، وتوفي متأثرًا بإصابته بفقدان الوعي ونزيف حاد،  و "نجلى محمد الدمرداش"، 75 عاما، ربة منزل، مصابة بكسر في عظام الفخذ.

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان الواقعه وبسؤال والد المتوفي، أقر بأن الحادث سببه اصطدام الدراجة البخارية التي يقودها نجله على طريق طنبول، حيث فوجئ بظهور دراجة نارية أخرى، يقودها "رضا. ه. ش"، 55 عاما، مدرس، وتركب معه والدته المصابة الثانية على ذات الدراجة، واتهمه بالتسبب في الحادث.

وبضبط المتهم اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت  بإخلاء سبيله.
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