بعد مرور 61 عامًا على بنائه .. أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب أبرز نجوم غنوا للسد العالي

نرصد في التقرير التالى أبرز الأغانى التى وثقت هذه اللحظة التاريخية.

أغنية "قصة السد" :

كانت البداية بصوت كوكب الشرق أم كلثوم فى 26 نوفمبر عام 1959، حيث غنت نشيد "قصة السد العالي" كلمات الشاعر عزيز أباظة، وألحان رياض السنباطي، والذي يقول مطلعه: " كان حلما وخاطرا واحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيالا".





وقد جاء استقبال الجمهور لهذه القصيدة حماسيا زاد حماسه المناسبة التى قدمت فيها القصيدة فى يوم احتفالى بالقاعة الكبرى فى جامعة القاهرة، حضره السفراء العرب والأجانب وكبار رجال الدولة المصرية، على رأسهم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وجاء هتاف الجمهور الحماسى فى محطات معينة من الأغنية ليعبر عن تفهم الجمهور للقصيدة والهدف الذى تعبر عنه.





أغنية "حكاية شعب" :

قدم العندليب أغنيه جديدة حملت اسم " حكاية شعب " وغناها في حفل أضواء المدينة الذى أقيم في أسوان للاحتفال بوضع حجر الأساس لبناء السد العالي في 9 يناير 1960، وحضره الزعيم جمال عبدالناصر.

"حكاية شعب" كانت تدور حول قصة بناء السد وهي من كلمات أحمد شفيق كامل، ولحنها كمال الطويل.

أغنية" السد" :

هذه الأغاني الملحمية، لم تكن هي الوحيدة التي تحتفي ببناء السد، فبالتعاون بين حسين السيد والملحن منير مراد خرجت شادية بأغنيتها الشهيرة "السد" التي تعد إحدى أهم أغنياتها.

أغنية "ساعة الجد" :

تراجع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب عن قرار ابتعاده عن الغناء وقدم للإذاعة المصرية أغنية بصوته بعنوان " ساعة الجد" عن السد العالي للشاعر حسين السيد.

أغنية "السد العالي" :

قدم فريد الأطرش أغنية اسمها "السد العالي"اشتهرت بإسم "يا أسطى سيد"، وهي مناجاة من الشاعر إسماعيل الحبروك للعامل المصري للعمل تحفزه علىالهمة والنشاط في سبيل اتمام بناء السد.

أغنية "حديد أسوان" :

وغنى أيضا محمد قنديل أكثر من أغنية جميلة عن السد منها: " حديد أسوان" كلمات عبدالفتاح مصطفى، وألحان أحمد صدقي،و" اعمل لنا مفتاح" كلمات صلاح جاهين وألحان أحمد صدقي.