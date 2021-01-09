نيابة الفيوم تصرح بدفن جثمان شاب سقط في بئر الأسانسير

صرحت نيابة بندر الفيوم بدفن جثمان شاب لقى مصرعه أثر سقوطه من مصعد أحد القارات السكنية بحى باغوص التابع لقسم ثان الفيوم .

كان اللواء مدير أمن الفيوم قد تلقى اخطارا من أسرة الشاب المتوفى ، بسقوطه فى بئر المصعد بالعمارة السكنية التى يقطن بها .

أنتقلت اجهزة الامن الى مكان الحادث ، وتبين ان المجنى عليه يدعى مصطفى . م ( 24 سنة ) ، وان الحادث وقع اثناء دخول الشاب القتيل للأسانسير الذى كان بابه مفتوحه ، فسقط فى بئر الاسانسير ليلقى مصرعه فى الحال.

تم نقل جثمان الشاب المتوفى الى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، وتم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى نيابة بندر الفيوم التى أصدرت قرارها المتقدم .

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من جانب آخر شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، برئاسة المهندس مراد مسعود، بالتعاون مع مركز شرطة أبشواي بقيادة العميد محمد جلال مأمور المركز، وبحضور العقيد عادل محفوظ، نائب مأمور مركز الشرطة، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة، وكذا التزام المواطنين بارتداء الكمامات، لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد حفاظًا على سلامة الجميع.





وبحسب بيان، الخميس، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بضرورة تكثيف المتابعات المستمرة، والمرور الميداني على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من التزامها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





وأسفرت الحملة عن تحصيل غرامات فورية من 11 مواطنًا لعدم التزامهم بارتداء الكمامات، كما تم غلق وتشميع عدد 4 مقاهي تقدم الشيشة لروادها ومصادرة محتوياتها.



