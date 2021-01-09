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هل تستضيف مصر كأس العالم لكرة القدم والاولمبياد؟ .. وزير الرياضة يجيب.. فديو

السبت 09/يناير/2021 - 10:41 م
وزير الرياضة واحمد
وزير الرياضة واحمد موسى
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هاني حسين
قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن  الدولة المصرية لديها خطة مستقبلية لاستضافة أحداث رياضية عالمية، ، مضيفا:" الرئيس السيسي مهتم بإنشاء المنشآت الرياضية في كافة ربوع مصر وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف  أشرف صبحي  في  حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  سيتم إنشاء استادات وفق أجيال جديدة وحديثة في علم إنشاء الاستادات في العالم ".

وتابع اشرف صبحي:"  لدينا أجندة دولية ودراسات من أجل استضافات بطولات عالمية مثل كأس العالم والأولمبياد  ومصر  تمتلك البنية الأساسية وشبكة الطرق والخبرات  البشرية التي  تؤهلها لاستضافة أحداث عالمية كبرى ".

وأكمل أشرف صبحي:"الاتحاد الدولي يسهل وصول بعثات المنتخبات من مختلف انحاء العالم".

وأضاف  أشرف صبحي :"   معظم استثمارات مونديال اليد تعتبر استثمارات في الأصول وتعتبر اصول دولة سوف تدار لسنوات طويلة وستقام بها بطولات لألعاب كثيرة ".
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