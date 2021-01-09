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وفاء الأصدقاء.. هاني شاكر يبكي خلال حديثه عن المايسترو خالد فؤاد

السبت 09/يناير/2021 - 10:55 م
هاني شاكر
هاني شاكر
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حمزة شعيب
دخل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقين في نوبة بكاء، حزنا على رحيل صديقه المايسترو خالد فؤاد، الذي رحل صباح اليوم عن عمر 72 سنة، مؤكدا أن رحيله المفاجئ صعب وسبب جرحا كبيرا.

وقال شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "ten"، فقدنا قيمة وقامة فنية كبيرة، وكان من القلائل قائدي الاوركسترا الكبار والمميزين والمبدعين، لافتا إلى أن خالد فؤاد كان متفانيا في أعماله على المسرح وكان يعمل بمنتهى الحب والحرفية وهو ما يجعلنا نؤكد أن الفن المصري خسر اليوم تلك القيمة الكبيرة.

وأوضح "شاكر" أن آخر مكالمة جمعت بينه وبين المايسترو الراحل خالد فؤاد كانت قبل 48 ساعة للاطمئنان على صحته، لافتا إلى أنه طمأنه على صحته وتعافيه وقرب موعد خروجه من المستشفى، واستعادا الذكريات التي جمعتهما معا.

وحكى "شاكر" كواليس تنفيذهما أغنية "جبار" معا للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، والتي تعد واحدة من أصعب الأغاني العربية، إلا أن خالد فؤاد استطاع تقديم تلك الأغنية على المسرح أفضل من كونها مسجلة داخل استديو.
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