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خالد الجندي يظهر بـ«لوك جديد» .. ويكشف أسباب عدم تقيده بالزي الأزهري.. ويؤكد: الطرحة البيضاء واللحية ليستا دليلًا على صلاح حال صاحبها

الأحد 10/يناير/2021 - 04:39 ص
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
خالد الجندي:
أظهر بملابس مختلفة لتفريغ الذهنية الإسلامية عن الارتباط بالزي
اقترن خطأ في ذهن العامة أن الطرحة البيضاء مع اللحية من علامات الصلاح 
الإسلام حجة على الأشخاص وهم ليسوا حجة على دين الله


فاجأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، متابعيه على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك، بظهوره بشكل مختلف.

وظهر الشيخ خالد الجندي بـNew Look مرتديًا القميص والحمالات وقبعة صغيرة، على عكس المظهر الذي اعتاد عليه متابعوه، بالظهور بالزي الأزهري أو البذلة.

وكتب الشيخ خالد الجندي على الصورة، تعليقاً: «تشاهدون بعد قليل فضيلة الشيخ خالد الجندي، وحلقة جديدة من برنامج لعلهم يفقهون». 


لماذا يرتدي ملابس مُختلفة؟
سؤال يشغل الكثيرين، وأجاب الشيخ خالد الجندي، عن هذا السؤال في حوار سابق مع موقع «صدى البلد»، قائلًا: «أظهر بملابس مختلفة لتفريغ الذهنية الإسلامية عن الارتباط بالزي، فالارتباطُ بالزي وضعنا في حرج شديد، فاقترن في ذهن العامة بسبب التيار السلفي أن الطرحة البيضاء مع اللحية تدل على أن هذا الرجل صالح وتقي، فهذه كارثة.

وأضاف: أن بهذه الطرحة البيضاء صُنع الإرهاب، حيث تسلل أصحاب المنافع الخاصة وأصحاب الأهواء الذين حرضوا على مصر وعلى أمنها، وتحت العمامة الأزهرية رأينا أناسًا لا ينتمون إلى الأزهر ولا إلى زيّه، وإنما ارتدوا الملابس للتدليس على الناس، وأنا أقول للدعاة: «ألبس ما شيئت ولا تقول إلا حقًا وصدقًا لأنك مسؤول أمام الله بما تخرجه من لسانك».


وتابع: «أنا مشروعي الدعويّ إعلاميّ، فأنا أنتمي إلى نوعية الدعاة الإعلاميين، ونحن نُدرك خُطورة الدُعاة الإعلاميين، فكلمةٌ واحدةٌ قد ترُج أواصر المجتمع بأسره، فالإعلامُ خطيرٌ ومؤثرٌ، وقناة فضائية واحدة لها تأثير أكثر من مئات الآلاف من المساجد، لما لها من تغلغل داخل المجتمع، وهناك علماء لا يصلحون للعمل داخل الفضائيات، فليس كل إعلامي عالمًا، وليس كل عالم إعلاميًا، وليس بينهما تلازم، ولكن الجمع بين العلم والإعلام مسألة أحاول عليها قدر المُستطاع».

وأكمل: «أعترض على كلمة رجُل دين، ولكن عالم دين مُصطلح صحيح، لأنه لو كان للدين رجُل، لكن هذا الرجل ممثلًا للدين، فإذا أخطأ فالدين أخطأ وإن أحسن فالدين أحسن، وهذا خطأ»، فالإسلام ليس مسؤولًا عن تصرفات بعض الناس فالإسلام حجة على الأشخاص، وهم ليسوا حجة على دين الله، ومن المعلوم أن العالم يُخطِئ ويصيب، ويقول الحقَ والباطل مثل أي بشر «كل بن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون». 

هل قرأ الشيخ خالد ربع مليون مجلد؟
رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على هجوم البعض عليه على مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن تصريحاته عن عدد الكتب التي قرأها وأنها وصلت إلى ربع مليون كتاب.

وأكد الجندي، لـ«صدى البلد»، إن الأمور عند المتطرفين فيها انحراف، منوها بأن الأمر في ذكر هذا العدد هو قصد المبالغة والتهويل والمجاز فدلالة العدد ليست مقصودة لذاتها.

واستشهد بقول الله تعالى: «إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ» فلا يعني ذلك أن النبي لو استغفر 71 مرة سيغفر الله لهم، وكذلك قول الأب لابنه «قولتلك 100 مرة متفتحش باب الشقة» وكذلك حينما نقول «أنا قرأت الجريدة» فلا يعني بالضرورة قراءة كل حرف وكلمة في الجريدة وإنما يعني قراءة ما يشغل بال القارئ فقط.

وتابع: «يعني لما تخطب بنت وتقول لأبوها أنا طالب ايد بنتك هل معنى كده انك هتاخد ايد البنت فعلا" منوها أنه لا الجماعات المتطرفة لا يؤكدون مجازات الألفاظ».

ولفت إلى أنه لا يوجد عاقل يستطيع إحصاء ما قرأه من الكتب بالحصر الفعلي، منوهًا بأن الإمام النووي والسيوطي كتبا عن الأولياء والصحابة، فيقال إن الإمام الشافعي كان يختم القرآن 60 مرة في رمضان.



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