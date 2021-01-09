خالد الجندي: أركان الإسلام ليست 5 فقط

قال الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، إنه ورد حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم، روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»، صحيح: أخرجه البُخاريُّ في «صحيحه» (8، 4515).





وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أ ن الإسلام بُني على خمس، معقبًا: «مش بُني على خمس بس، منوهًا بأن البعض يعتقد خطأ أن الدين لا يوجد فيه غير الأركان الخمسة فقط وغير مطالب بفعل غيرها، وهذا الاعتقاد غير صحيح»، متابعًا: أن العلم والأخلاق تُبنى عليها الأمم، موضحًا أن هذا ليس فقط لابد أن يتكمل الجوانب الأخرى بأكملها، متابعًا: "الأخلاق والعمل لو مش مع بعض يبقى كده مش هتقوم الأمة".









وتابع: أن حصر أركان الإسلام فى الخمسة التى وردت فى الحديث كلام غير مقبول ولا يتوافق مع الإسلام، موضحًا أن الأرقام لها دلالات مجازية، متابعا: "أوعى تفتكر إن أركان الإسلام خمسة.. وتعتقد أنك تعمل الخمسة دول.. وأعمل اللى إنت عاوزه بعد كدا"، لافتًا إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يقل بنى الإسلام على خمس وفقط أو لا غير، أو قال "بنى على خمس وبس".





وواصل: «بُني الإسلام على خمس بس لازم يتكمل معاها الصفات الأخرى من الأخلاق والعلم»، مشددًا على أنه لابد أن تجتمع الصفات الجيدة لتقوم عليها الأمم.





وأكمل :"النبي مقلش الأركان دول بس.. في حاجات تانية زي بر الوالدين والإخلاص واحترام الجار والرحمة والأمانة"، ناصحًا الجميع بألا يتوقفوا على الأرقام كون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب قومًا حديث عهد بالإسلام، إلى جانب أن الأرقام غير مقصودة لذاتها، قائلا: "لو قلت أن العلم والأخلاق تبنى بهما الأمم.. هل تبنى بهما فقط.. طيب إن كانت الأمم لا تعمل بالعلم هل سيبنون هذه الأمم؟".







