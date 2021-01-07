خالد الجندى يهنئ الأقباط بأعياد الميلاد: يجعله عيدا مبارك علينا ..فيديو

استهل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حلقة برنامجه بتهنئة أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد، سائلًا الله أن يجعله عيدًا مباركًا على جميع المصريين والبلاد.





ودعا خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، بأن «يجمع الله شملهم وشمل أبناء الوطن في لحمة طيبة مباركة»، متوجهًا بالتهنئة للشيوخ الذين شاركوه في تقديم الحلقة.





وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الأربعاء، قداس عيد الميلاد المجيد في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بحضور عدد محدود جدًا من الآباء الأساقفة والرهبان والشمامسة، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.