طبيب مقيم ببكين: الصينيون دفعوا ضريبة باهظة للقضاء على كورونا.. فيديو

قال الدكتور عمار البعداني، أخصائي المخ والأعصاب المقيم بالصين، إنه رغم من عودة الحياة مري أخري إلي مدينة ووهان الصينية إلا أنه كانت تظهر بعض الحالات المتفرقة لكنها كانت دائما تحت السيطرة.





وأضاف "البعداني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه خلال الأيام القليلة الماضية ظهرت مجددا عشرات الحالات من كورونا في بعض المقاطعات بالصين، والتى تقوم بالاستجابة السريعة وتتدخل فرق الاستجابة.





وأشار إلي أنه خلال 4 أيام فقط تم فحص ما يقارب 11 مليون في الجولة الأولي وسوف يعاد فحصهم خلال أيام، موضحا أنه طلب منهم أن يلزموا منازلهم خلال تلك الأيام.





وأوضح أخصائي المخ والأعصاب والمقيم بالصين، أن الصينيين دفعوا ضريبة باهظة من أجل القضاء علي فيروس كورونا، معقبا أن سكان مدينة ووهان خضوا لما يقرب من 76 يوم من الإغلاق لا خروج ولا دخول من منازلهم.



