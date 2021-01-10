في عيد ميلاد أحمد سعيد عبد الغني .. تعرف على عمره الحقيقي

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان أحمد سعيد عبد الغنى الـ43، والذى اشتهر بأدوار الشر سواء فى الدراما أو السينما وهو من الفنانين الذين استطاعوا أن يثبتوا أنفسهم فى عالم الفن ولا يعتمد على خلفيته الفنية.





تربى وسط عائلة فنية أهلته للدخول للوسط الفني، وكانت موهبته أساس تقديمه أكثر من 100 عمل فني أمام كبار نجوم الفن بمصر والوطن العربي، والذي اكتسب خبرته الفنية من والده الفنان سعيد عبدالغني، بالإضافة إلى خالته الفنانة زهرة العلا.





اشترك أحمد سعيد عبدالغنى في العديد من الأعمال، وتمتع بتميز أدائه في أدوار الشر تحديدًا، على الرغم من أن ملامحه تشير إلى طيبته حيث بدأ أعماله بمسلسل "أم كلثوم" مع الفنانة صابرين، وأدى دور طلعت المغازي في مسلسل سوق العصر، كما لعب دور "الشاب اللعوب" في مسلسل الحقيقة والسراب الذي يستدرج صديقته حتى يخطئ معاها ويرفض أن يتزوج منها.





كما قدم شخصية العمدة "حمدان" بمسلسل "سلسال الدم"، التي جسدها ضمن أحداث العمل بأجزائه الـ3، وسعى من خلالها للاقتراب بشدة من بعض النماذج الصعيدية.