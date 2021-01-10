مصطفى وزيري يكشف مفاجأة بشأن الاكتشافات الأثرية





أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن الفترة المقبلة تشهد المزيد من الاكتشافات بجانب الاكتشافات الأثرية التي تمت خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن ما نراه فوق سطح الأرض في مصر لا يتعدي 40 % مما كان تحت الأرض.





وأضاف "وزيري" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "ten"، أنه تم افتتاح عدد كبير في عدد من الأماكن التي طال انتظارها، من بينها افتتاح متحف شرم الشييخ ومتحف الغردقة، لافتا إلى أن أهمية المتاحف في تلك الأماكن السياحية، توفير المزيد من الأماكن التي يزورها السياح بالقرب من بعضها البعض خلال فترة تواجدهم في مصر.





وأشار إلى أن العام الجري 2021 سيشهد افتتاح متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متحف.