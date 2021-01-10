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فن

عبير صبري: أقرب صديقاتي خانتني وخطفت زوجي مني

الأحد 10/يناير/2021 - 02:04 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

أكدت الفنانة عبير صبرى انها تعرضت للخيانة من أقرب صديقاتها وخطفت منها زوجها الأول، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يعنيها، وأنها الآن تحب زوجها الحالي، قائلة في سخرية "اللى خدته القرعة تاخده أم الشعور".



وأضافت عبير صبرى خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، إنها لا تحب الخيانة وأنها قدمت دورا في مسلسل " خيانة عهد " عكس شخصيتها الحقيقية  ولهذا  الدور نجح.


وتابعت عبير أنها من ضمن عيوبها أنها حنينة جدا ، والمثل الشعبى الذي يعبر عنها "امشي عدل يحتار عدوك فيك"، قائلة: "الحمد لله معنديش حاجة اخجل منها في مشوارى الفني".


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وعاشت عبير صبرى حالة من الغضب  بعد التصريحات التي نسبت إليها حول ندمها على ارتداء الحجاب والتي صرحت بها في حلقة الإعلامي عمرو الليثي، مشيرة إلى أن هناك من قام باقتصاص سياق حديثها من أجل الترند.


وكتبت عبير صبرى عبر "فيس بوك": "باختصار انا عملت حلقه مع دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس وكان سؤال من دكتور عمرو: ندمتي على لبس الحجاب رديت حرفيا ندمت اني لبسته بدون ما أكون مستعده مظبوط وندمت إني قلعته وأتمني أرجعله في توقيت تاني ربنا يختاره ليا».


وأضافت عبير صبرى: "نقطه آخر السطر أما المواقع اللي اخدت نص الإجابة بكيفها عشان الترند والرخص انا يا جماعه مش من محبي الترند ولا بحترمه وبشوفه شيء رخيص وتافه وميعبرش عن شخصيتي المتوازنه المحترمه والنقطه بتاعت الحجاب دي تحديدا معروف راي فيها دايما اني بعتبره فرض واحترمه واتمني العوده ليه ، فلو سمحتم محروق الترند القذر واللي بيسعي ليه على حساب كرامه الناس وسمعتهم".


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