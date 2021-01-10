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فن

هتوحشينا أوي .. دنيا سمير غانم عن رحيل والدة حسن الردار

الأحد 10/يناير/2021 - 01:43 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة تجمعها بعائلتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت في الصورة برفقة شقيقتها الفنانة ايمى وزوجها حسن الرداد و والدته ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز وعلقت على وفاة حسن قائلة:" البقاء لله والدة اخويا وزوج أختي #حسن_الرداد الأم العظيمة الحنونة فادية الرداد ربنا يرحمها و يصبر كل عيلتها و حبايبها، هتوحشينا أوي البقاء لله حسن و نيبال حبايبي ربنا يصبركم يا رب، نسألكم الفاتحة و الدعاء”.

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‎وكان قد نشر الفنان حسن الرداد تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والدته. 

‎وقال حسن الرداد: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب.. (إنا لله وإنا إليه راجعون)". 

‎وشارك حسن الرداد في  فيلم "توأم روحي" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.
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