علي جمعة: قضايا الأسرة تحتاج لحلول جذرية للوصول للأمن المجتمعي.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو مجلس النواب الحالي، إن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع وهي مبنية على المساواة بين الرجل والمرأة، ومراعاة في قضايا الوظائف والمراكز القانونية، فالمرأة والرجل يشكلان دائرة واحدة.





وأضاف خلال لقائه مع برنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"، أن الأمن المجتمعي يجب أن يكون قائم ومستمر وخاصة إذا كان هناك أطفال في الأسرة ويجب أن تشمل بالرعاية والعناية أكثر من الأسرة التي ليس فيها أطفال.





وتابع: ناقشنا مشروعات قانون الأسرة بتعمق بما هو موجود في الواقع من أجل رفع الظلم عن الطرفين، فمثلا هناك قضايا الرؤية والخلع والطلاق والنفقة والمراة المعيلة والضغط الواقع عليها، فكل هذه القضايا تحتاج لحلول جذرية حتى نصل للمجتمع السوي.





وأكد أن الثقافة الزوجية ومعرفة الحقوق والواجبات يسهل كثيرا عند وقوع المشكلات بين الزوجين.