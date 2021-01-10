ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

علي جمعة: قضايا الأسرة تحتاج لحلول جذرية للوصول للأمن المجتمعي.. فيديو

الأحد 10/يناير/2021 - 01:45 ص
د على جمعة
د على جمعة
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو مجلس النواب الحالي، إن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع وهي مبنية على المساواة بين الرجل والمرأة، ومراعاة في قضايا الوظائف والمراكز القانونية، فالمرأة والرجل يشكلان دائرة واحدة.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"، أن الأمن المجتمعي يجب أن يكون قائم ومستمر وخاصة إذا كان هناك أطفال في الأسرة ويجب أن تشمل بالرعاية والعناية أكثر من الأسرة التي ليس فيها أطفال.

وتابع: ناقشنا مشروعات قانون الأسرة بتعمق بما هو موجود في الواقع من أجل رفع الظلم عن الطرفين، فمثلا هناك قضايا الرؤية والخلع والطلاق والنفقة والمراة المعيلة والضغط الواقع عليها، فكل هذه القضايا تحتاج لحلول جذرية حتى نصل للمجتمع السوي.

وأكد أن الثقافة الزوجية ومعرفة الحقوق والواجبات يسهل كثيرا عند وقوع المشكلات بين الزوجين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي ؟.. الإفتاء تجيب

أمل رمزى: المرأة على رأس أولويات حزب الوفد في مجلس الشيوخ

مفتي الجمهورية يرصد ويحلل السلوكيات المرفوضة.. التنمر سلوك عدواني وعمل مُحَرَّم شرعًا.. والتحرش الجنسي جريمةٌ وكبيرةٌ من كبائر الذنوب وفعلٌ من أفعال المنافقين ويَدُل على خِسَّة صاحبه

المفتي: الطلاق هو الحل الأخير الذي نلجأ إليه بعد استنفاد جميع الوسائل

إبراهيم عمران يكتب: الطلاق وتزايد معدلاته

ترشيحاتنا

وزير التعليم ينفي بدء امتحانات "أولى وثانية ثانوي" 23 يناير من المنازل

مش هيتجوزك .. اشتعال الخلاف بين بسمة بوسيل زوجة تامر حسني وزينة .. تفاصيل

السودان يهدد بالانسحاب مجددا من اجتماعات سد النهضة

الموت يفجع الفنان محمد عبد الرحمن

وقف باسم سمرة ورحاب الجمل عن التمثيل .. القصة الكاملة لأزمة الممثل السكران

وفاة نائب رئيس المحكمة الدستورية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف مذهل.. عالم يلتقط رقصة القمر الكونية في الفضاء خلال ثوان | فيديو

بعد هجوم زوجة تامر حسني عليها.. أجرأ إطلالات زينة تكشف عن أنوثتها

فستان جلد جريء.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة