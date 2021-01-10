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حوادث

بسبب الشبورة.. منع سير السيارات على طريق شبرا - بنها الحر

الأحد 10/يناير/2021 - 08:05 ص
طريق شبرا - بنها
طريق شبرا - بنها الحر
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أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق طريق شبرا - بنها الحر بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت للمواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لا سيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.
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