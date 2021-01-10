ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد تلاشي الشبورة.. المرور: عودة حركة السيارات على 5 طرق

الأحد 10/يناير/2021 - 09:15 ص
شيورة مائية -ارشيفية
شيورة مائية -ارشيفية
Advertisements
أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن عودة الحركة المرورية على ٥ طرق، وذلك بعد إغلاقها بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.

وتم فتح طريق الفيوم، وطريق بلبيس الصحراوي، وطريق الاسماعيلية - بورسعيد، وطريق أسيوط الغربي، ومحور ٣٠ يونيو.


وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لا سيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:
١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى.
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخلها.
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.
٨- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الداخلية: عودة الحركة المرورية على طريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة

بعد وضوح الرؤية.. عودة حركة السيارات على طريقي بورسعيد والإسماعيلية الصحراوي

عودة حركة السيارات على طريقي الكريمات والسويس الصحراوي

بعد وضوح الرؤية.. إعادة فتح 3 طرق رئيسية وصحراوية | تعرف عليها

منع سير السيارات على 3 طرق رئيسية في الإسماعيلية وبورسعيد بسبب الشبورة

منع سير السيارات على 10 طرق رئيسية وصحراوية.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

تبدأ من 399 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار كيا سبورتاج موديل 2021 | صور

إندونيسيا ترصد إشارات من الطائرة المنكوبة يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو

أخبار الرياضة اليوم 10-1-2021| صبحي: مونديال اليد تحد كبير للدولة .. أيمن يونس يرحل عن الزمالك.. وتحديد مصير الـVAR في الدوري

رسميا.. أيمن يونس يعلن رحيله عن اللجنة التنفيذية لـ الزمالك

الأرصاد الجوية تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق.. فيديو

بدءا من 8 فبراير.. تعرف على تحديثات واتساب الجديدة ومتى يتم حذف حسابك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة سميرة سعيد بإطلالات مبهجة

أيهما أفضل.. مقارنة بين تويوتا راش وسوزوكي ارتيجا موديلات 2021 | صور

تبدأ من 399 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار كيا سبورتاج موديل 2021 | صور