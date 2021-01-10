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أخبار البلد

البيئة: حملات تفتيشية على المصانع والمسابك بالبحيرة والقاهرة الكبرى

الأحد 10/يناير/2021 - 12:33 م
صدى البلد
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حنان توفيق
قامت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحيرة بشن حملة تفتيشية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية على عدد من المصانع العاملة فى مجالات كل من البلاستيك وإنتاج المواد الغذائية وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالف منها ، كما تم رصد مستوى الضوضاء بالبيئة المحيطة بعدد من المصانع والشركات الواقعة بنطاق المحافظة.

ونفذ فرع البحيرة حملة مرورية  لفحص عوادم السيارات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور تم خلالها فحص عادم 43 سيارة تبين مطابقة 39 سيارة ومخالفة 4 سيارات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

وقام فرع القاهرة الكبرى أيضًا برصد نوعي لمياه نهر النيل بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة حيث تم سحب (9) عينات من نهر النيل من نقاط متعددة وجار تحليلها ومعرفة النتائج ، كما نفذ الفرع حملة تفتيشية على عدد من المسابك الواقعة فى نطاق القاهرة الكبرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف منها.

وتفعيلًا للحملة الوطنية لرفع الوعى البيئى " اتحضر للأخضر " قامت وزارة البيئة من خلال فرعيها بالقاهرة الكبرى والبحيرة بتنفيذ عدد من حملات التوعية والتشجير بنطاق كلا الفرعين ، كما أهدى فرع القاهرة الكبرى مركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة عدد ( 1000) شجرة لزراعتها بعدد من المقالب العشوائية التي تم رفع القمامة منها ، وذلك لتشجيع المواطنين على زراعة الاشجار  كوسيلة لتجميل المناطق وتنقية الهواء من الملوثات.
البيئة: حملات تفتيشية على المصانع والمسابك بالبحيرة والقاهرة الكبرى
البيئة: حملات تفتيشية على المصانع والمسابك بالبحيرة والقاهرة الكبرى
البيئة: حملات تفتيشية على المصانع والمسابك بالبحيرة والقاهرة الكبرى
البيئة: حملات تفتيشية على المصانع والمسابك بالبحيرة والقاهرة الكبرى
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