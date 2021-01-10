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اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

الأحد 10/يناير/2021 - 02:07 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
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قسم الاقتصاد
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 77ر35 نقطة ليبلغ مستوى 96ر5572 نقطة بنسبة صعود بلغت 65ر0 في المئة.

وجرى تداول كمية أسهم بلغت 2ر197 مليون سهم تمت عبر 9150 صفقة نقدية بقيمة 5ر46 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 71ر33 نقطة ليبلغ مستوى 04ر4601 نقطة بنسبة صعود بلغت 74ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر109 ملايين سهم تمت عبر 4269 صفقة نقدية بقيمة 5ر8 ملايين دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 96ر36 نقطة ليبلغ مستوى 75ر6067 نقطة بنسبة صعود بلغت 61ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر87 مليون سهم تمت عبر 4881 صفقة بقيمة 9ر37 مليون دينار.
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