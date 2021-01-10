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رياضة

فرجاني ساسي يظهر في تدريبات الزمالك

الأحد 10/يناير/2021 - 03:24 م
صدى البلد
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ملك موسي
انتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم باستاد عبداللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وكان الزمالك فاز  على طلائع الجيش بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد السويس، بالجولة الخامسة للدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن الفريق افتتح منافساته في الموسم بالانتصار على المقاولون العرب بثنائية نظيفة، ثم تعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، وبعد ذلك فاز على إنبي بهدفين لهدف، وانتصر على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.
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