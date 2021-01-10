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رياضة

جنش يواصل التدريبات التأهيلية مع الزمالك

الأحد 10/يناير/2021 - 03:49 م
جنش
جنش
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
واصل محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة.

وأدى "جنش" تدريباته في صالة الجيمانزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي.

ويعاني "جنش" من إصابة في العضلة الضامة ومازال يؤدي تدريباته التأهيلية استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية للفريق في الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي أن حالة "جنش" تتحسن بشكل مستمر، وذلك من خلال البرنامج التأهيلي الذي يخضع له في الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن الفريق انتصر على طلائع الجيش بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد السويس، بالجولة الخامسة للدوري الممتاز.
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