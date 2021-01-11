هذه الآيات تساعد على الاستيقاظ لصلاة الفجر





كثير منا يتمنى الاستيقاظ على صلاة الفجر ليؤديها في وقتها ليكسب الأجر العظيم ونيل رضا الرحمن لما لها من فوائد جمة حينما نصليها على وقتها قبل طلوع الشمس، فعليك باتباع بعض الخطوات العملية للاستيقاظ لصلاة الفجر ومنها:





أولًا: النية: ينبغي أن تحضر النية يوميًا قبل النوم ينبغي أن تحضر النية يوميًا قبل النوم للاستيقاظ لصلاة الفجر وتسأل الله أن يعينك على القيام من النوم مهما كنت مجهدًا.





ثانيًا: المنبه: ويعد الوسيلة الأسهل فعليك أن تضبط المنبه عدّة مرات فمثلا أن تضبطه قبل الأذان، ومع موعد الأذان وليس هذا فحسب فعليك أن تضعه بعيدًا عنك كي لا تعود للنوم مرةً أخرى.





ثالثًا: شرب كميات من المياه: وهي خطوة عملية ستجعلك تستيقظ لكي تذهب إلى دورة المياه، وهي طريقة مجرّبة لدى كثير من الأشخاص لدرجة أنّهم أصبحوا يتقنون كميات المياه الواجب شربها ليستيقظوا على الموعد.





رابعًا: عدم الإكثار من المأكولات على وجبة العشاء فليكن العشاء خفيفًا.





خامسًا: قبل النوم من المجربات التي لم يرد عليها دليل. قراءة آخر 4 آيات من سورة الكهف قبل النوم من المجربات التي لم يرد عليها دليل.