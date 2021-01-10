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على مدار الساعة| المنظومة الحكومية: الصحة أكثر الوزارات استجابة لشكاوى المواطنين

الأحد 10/يناير/2021 - 06:30 م
المهندس طارق الرفاعي
المهندس طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى الحكومية
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أسامة علي
دعا المهندس طارق الرفاعي، رئيس منظومة الشكاوى الحكومية، المواطنين للتواصل مع منظومة الشكاوى والإبلاغ عن أى مشكلة، مؤكدا ضرورة رفع الوعى لدى المواطنين فى هذا الشأن.

وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن عمل المنظومة لا يقف عن تلقى الشكاوى فقط، بل هناك توجيهات لرصد أهم الشكاوى التى تصل للمنظومة، معقبا "يتم التفاعل مع أى مشكلة فى أسر وقت".

أكد منظومة الشكاوى الحكومية، أن المنظومة متاحة طوال الـ 24 ساعة لتلقى الشكاوى، خاصة فيما يتعلق بالشكاوى الصحية فى ظل وجود أزمة فيروس كورونا.

ولفت رئيس منظومة الشكاوى الحكومية، إلى أن وزارة الصحة اكثر الوزارات استجابة لشكاوى المواطنين وحلها.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020، في تقرير قدمه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، 

وأكد الرفاعى أنه مع بداية 2020 تم رفع قدرات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تدريجيًا لمواكبة الأحداث والمتغيرات المختلفة، ونتج عن ذلك زيادة فعاليتها، حيث تمكنت خلال شهر ديسمبر الماضي من استقبال ورصد 149 ألف شكوى وطلب واستغاثة، ليصل إجمالي ما تعاملت معه المنظومة إلى 1.35 مليون شكوى خلال عام 2020.

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