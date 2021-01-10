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رياضة

أحمد حسن: الزمالك قرر بيع فرجاني ساسي

الأحد 10/يناير/2021 - 06:46 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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عمرو ابوبكر
علق الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، على شروط التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك، من أجل التجديد للنادي الأبيض في ظل نهاية تعاقده مع نهاية الموسم الجاري.

وأضاف أحمد حسن، خلال تصريحات تلفزيونية، أن نادي الزمالك نادٍ كبير، وتشرفت بارتداء قميصه خلال فترة تواجدي معه، وفرجاني لاعب جيد ولكن نادي الزمالك لا يقف على لاعب.

وقال حسن إن هناك بعض المحبين كانوا يتحملون قيمة الرواتب مثل تركي آل الشيخ، ولكن الوضع تغير، والنادي أصبح من يتحكم في الأمور.

وأكمل "من الصعب أن تكون الفروق بين رواتب اللاعبين كبيرة للغاية وذلك حتى لا تحدث أزمات بين اللاعبين".

وكشف حسن عن مفاجأة وهي نية مجلس الزمالك السابق يفكر في عرض فرجاني ساسي للبيع وعدم التجديد له من أجل الاستفادة منه ماديًا، لافتا إلى أن هذه "المعلومة على مسئوليته".

وتابع "على إدارة الزمالك موازنة الأمور في ملف تجديد فرجاني ساسي حتى لا تحدث أزمة حال التفرقة بين اللاعبين".

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