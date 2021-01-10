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ديني

شملت 50 ألف إمام.. الأوقاف تعلن انتهاء 25 مديرية من دورة الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني

الأحد 10/يناير/2021 - 08:17 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف انتهاء 25 مديرية من عقد “دورة الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني” للأئمة والإداريين ، بما شمل نحو 50 ألف إمام وإداري ، في حين تواصل كل من مديريتي أوقاف الشرقية والغربية إتمام هذه الدورات .

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف واهتمامها بالتدريب النوعي المستمر للأئمة والإداريين ، وحرصا على التعامل الرشيد مع وسائل التواصل الاجتماعي ، وعلى مدار شهرين تقريبًا.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن صدور الإصدار الرابع من المطويات التثقيفية، تحت عنوان «مخاطر الإلحاد»، مؤكدة أن من مخاطر الألحاد أنه قد يصل أو ينتهى بصاحبه إلى الاكتئاب أو حتى الانتحار وقد يغرق صاحبه فى شهواته وملذاته حتى يسأم منها، وتصير حياته هما ثقيلًا فى أمواج متلاطمة لا هادى لها فيها.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن عن إصدار عدد من المنشورات التوعوية فى شكل مطويات موجزة وميسرة للشباب والنشء، مؤكدا أن ذلك إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتثقيف وبناء الوعى والتعايش السلمي، والتنوع فى وسائل هذا التثقيف.

وقالت، إنه فى إطار اهتمامها البالغ بقضايا المواطنة والتعايش السلمى بين أبناء الوطن دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس، خصصت وزارة الأوقاف إصدارها الأول، من هذه المطويات، الذى صدر قبل أيام، للحديث عن المواطنة تحت عنوان : "نتعايش باحترام"، وذلك فى إطار المبادرة الوطنية التى أطلقها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تحت عنوان : "نتعايش باحترام متبادل".
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