شملت 50 ألف إمام.. الأوقاف تعلن انتهاء 25 مديرية من دورة الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني

أعلنت وزارة الأوقاف انتهاء 25 مديرية من عقد “دورة الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني” للأئمة والإداريين ، بما شمل نحو 50 ألف إمام وإداري ، في حين تواصل كل من مديريتي أوقاف الشرقية والغربية إتمام هذه الدورات .





يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف واهتمامها بالتدريب النوعي المستمر للأئمة والإداريين ، وحرصا على التعامل الرشيد مع وسائل التواصل الاجتماعي ، وعلى مدار شهرين تقريبًا.





وأعلنت وزارة الأوقاف، عن صدور الإصدار الرابع من المطويات التثقيفية، تحت عنوان «مخاطر الإلحاد»، مؤكدة أن من مخاطر الألحاد أنه قد يصل أو ينتهى بصاحبه إلى الاكتئاب أو حتى الانتحار وقد يغرق صاحبه فى شهواته وملذاته حتى يسأم منها، وتصير حياته هما ثقيلًا فى أمواج متلاطمة لا هادى لها فيها.





وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن عن إصدار عدد من المنشورات التوعوية فى شكل مطويات موجزة وميسرة للشباب والنشء، مؤكدا أن ذلك إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتثقيف وبناء الوعى والتعايش السلمي، والتنوع فى وسائل هذا التثقيف.



