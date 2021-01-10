سر بنا إلى عنان السماء.. تركي آل شيخ يعلق على إطلاق ولي العهد السعودي مشروع ذا لاين

علق المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مشروع "ذا لاين" في نيوم.





وقال تركي آل شيخ في تغريدة على تويتر "سيدي انت تصنع لنا الحاضر الجميل والمستقبل المشرق.. سر بنا إلى عنان السماء.. السعودي بعون الله ثم بوجود قائد ملهم مثلكم حفظكم الله لاحدود لطموحه ولا سقف لأحلامه".





ونشر المستشار السعودي مقطع فيديو من حديث الأمير محمد بن سلمان خلال إطلاق المشروع.





ومساء اليوم، أعلن الأمير بن سلمان عن إطلاق مشروع ذا لاين، الذي يعد نموذجا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.





ومن المتوقع أن تضم مدينة ذا لاين مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.





وستعمل مدينة ذا لاين على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".