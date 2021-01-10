ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سر بنا إلى عنان السماء.. تركي آل شيخ يعلق على إطلاق ولي العهد السعودي مشروع ذا لاين

الأحد 10/يناير/2021 - 09:26 م
تركي آل شيخ
تركي آل شيخ
Advertisements
قسم الخارجي
علق المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مشروع "ذا لاين" في نيوم.

وقال تركي آل شيخ في تغريدة على تويتر "سيدي انت تصنع لنا الحاضر الجميل والمستقبل المشرق.. سر بنا إلى عنان السماء.. السعودي بعون الله ثم بوجود قائد ملهم مثلكم حفظكم الله لاحدود لطموحه ولا سقف لأحلامه".

ونشر المستشار السعودي مقطع فيديو من حديث الأمير محمد بن سلمان خلال إطلاق المشروع.

ومساء اليوم، أعلن الأمير بن سلمان عن إطلاق مشروع ذا لاين، الذي يعد نموذجا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

ومن المتوقع أن تضم مدينة ذا لاين مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وستعمل مدينة ذا لاين على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رسالة تعزية من ولي العهد البحريني للعاهل السعودي

أحب أشكر كل من سأل عني الفترة اللي فاتت... تركي آل الشيخ يبث لايف على إنستجرام

محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا.. صور

ولي العهد السعودي يعلن إطلاق مشروع اقتصادي عملاق

رئيس نيوم: مشروع "ذا لاين" بالسعودية يضم أحد أكبر المطارات في العالم

ولي العهد السعودي: 7 ملايين إنسان يتوفون سنويا بسبب التلوث.. فيديو

ترشيحاتنا

هبة البشبيشي تكشف عن دولة أفريقية قادرة على حل أزمة سد النهضة

أخبار النادي الأهلي.. نجم الفريق يسخر من إعلامي قارن إمام عاشور بـ ميسي.. موعد عودة محمود وحيد والسولية وأجايي.. وأنباء جديدة عن مفاوضات سيرينو

نجم الأهلي السابق يسخر من "إعلامي" قارن إمام عاشور بـ ميسي

صن داونز يحسم الجدل حول شراء ناد مصري كبير.. فيديو

تصل لـ 1000 جنيه شهريا.. التعليم تعلن ضوابط صرف الحوافز خلال فترة حظر كورونا

في عيد ميلادها الـ 63.. إطلالات تعيد سميرة سعيد شابة في العشرينات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الفضي اللامع.. كارمن سليمان تبهر متابعيها على إنستجرام

دراسة صينية.. عرض واحد يستمر 6 أشهر لمرضى كورونا بعد التعافي

بإطلالة كاجوال.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام