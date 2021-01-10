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فن

نسرين طافش والحصان.. جلسة تصوير جديدة على شاطئ البحر.. صور

الأحد 10/يناير/2021 - 09:27 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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محمد بدران
نشرت الفنانة نسرين طافش، عبر صفحتها الشخصية بموقع انستجرام، صورًا جديدة لها برفقة "الحصان"، وهي المرة الثانية التي تنشر فيها صورة لها بجوار الخيول.

وظهرت نسرين طافش على شاطئ البحر رفقة حصان لونة أبيض وكانت ترتدي فستنا أبيض أيضًا واعتمدت من الناحية الجمالية علي المكياج الناعم وترك شعرها منسدلا على كتفيها .


ويعرض حاليا للنجمة نسرين طافش مسلسل "الوجه الآخر" عبر قناة أبو ظبي الفضائية، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت، الإمارات، والسادسة مساء بتوقيت السعودية، والخامسة مساء مصر وسوريا. 

مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

كان مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

 


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