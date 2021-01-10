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برلمان

أبرزهم الثعلب الصغير والكابيتانو.. 50 صورة تحت قبة البرلمان لاستقبال النواب الجدد

الأحد 10/يناير/2021 - 09:52 م
النائب حسام غالي
النائب حسام غالي والنائب حازم امام
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تصوير خالد مشعل

واصلت الأمانة العامة لمجلس النواب استقبال الاعضاء الجدد، وتسيلم الكارنيهات الخاصة بالعضوية، والحقيبة الخاصة بكل نائب، استعداد لبدء الفصل التشريعي الثاني 2021-2026، ويستعرض صدى البلد، أبرز 50 صورة للاعضاء الجدد والذى كان من بينهم النائب حسام غالى لاعب الاهلى السابق وحازم امام لاعب الزمالك السابق.


وصرح المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب بأن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم الأحد ( 25 ) نائبًا من أصل ( 28 ) نائبًا من النواب المعينين بقرار جمهورى من رئيس الجمهورية .

وأكد المستشار فوزى أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، والمقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء سوف تنعقد وسط إجراءات احترازية مُشددة، مؤكدًا الحرص الكامل علي خروج الجلسة الافتتاحية للمجلس في أفضل صورة لها.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب أن كل الاستعدادات ذات الصلة بالجلسة الافتتاحية تتم في ظل تدابير أزمة كورونا ، موضحًا أن الحق فى الصحة مقدم على كافة الحقوق الأخرى، وأن الجلسة ستكون مذاعه علي الهواء، مناشدًا الأعضاء بعدم مغادرة مقر المجلس إلا بإنتهاء الاستحقاقات النيابية الثلاثة " أداء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس وانتخاب الوكيلين " ، وكذلك عدم اصطحاب المرافقين .

وأردف : أنه من المقرر أداء اليمين الدستورية على قسمين ، حيث يبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشر فى أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهرًا، مشيرًا إلي أنه تم إعداد استراحات موصولة بالقاعة ليتواجد فيها النواب فى أوقات التناوب ، وأضاف أنه عقب الانتهاء من أداء اليمين سيتم إجراء انتخابات رئاسة المجلس يعقبها انتخابات الوكيلين .

وأشار إلي أن جميع الإجراءات الخاصة بالجلسة الافتتاحية يتم موافاة الأعضاء بها علي كافة المستويات، وبجميع الوسائل .

وشدد المستشار محمود فوزي على ضرورة إتخاذ كافة التدابير الاحترازية مثل: إرتداء الكمامة والكشف الحراري واستخدام المطهرات .

وأختتم أمين عام مجلس النواب مؤكدًا أن هناك ٤٨ ساعة من العمل المتواصل حيث سيتم معاينة القاعة الرئيسية وتفقد ما ينقصها وكذلك ارسال أرقام العضوية  وأماكن الجلوس للأعضاء ، وأضاف أن الأمانة العامة ستبذل كل جهدها حتى يكون يوم الثلاثاء المقبل يومًا مشرفًا لمصر ولمجلس النواب.
أبرزهم الثعلب الصغير والكابيتانو.. 50 صورة تحت قبة البرلمان لاستقبال النواب الجدد
أبرزهم الثعلب الصغير والكابيتانو.. 50 صورة تحت قبة البرلمان لاستقبال النواب الجدد
أبرزهم الثعلب الصغير والكابيتانو.. 50 صورة تحت قبة البرلمان لاستقبال النواب الجدد
أبرزهم الثعلب الصغير والكابيتانو.. 50 صورة تحت قبة البرلمان لاستقبال النواب الجدد
أبرزهم الثعلب الصغير والكابيتانو.. 50 صورة تحت قبة البرلمان لاستقبال النواب الجدد
أبرزهم الثعلب الصغير والكابيتانو.. 50 صورة تحت قبة البرلمان لاستقبال النواب الجدد
أبرزهم الثعلب الصغير والكابيتانو.. 50 صورة تحت قبة البرلمان لاستقبال النواب الجدد
أبرزهم الثعلب الصغير والكابيتانو.. 50 صورة تحت قبة البرلمان لاستقبال النواب الجدد
أبرزهم الثعلب الصغير والكابيتانو.. 50 صورة تحت قبة البرلمان لاستقبال النواب الجدد
أبرزهم الثعلب الصغير والكابيتانو.. 50 صورة تحت قبة البرلمان لاستقبال النواب الجدد
أبرزهم الثعلب الصغير والكابيتانو.. 50 صورة تحت قبة البرلمان لاستقبال النواب الجدد
أبرزهم الثعلب الصغير والكابيتانو.. 50 صورة تحت قبة البرلمان لاستقبال النواب الجدد
أبرزهم الثعلب الصغير والكابيتانو.. 50 صورة تحت قبة البرلمان لاستقبال النواب الجدد
أبرزهم الثعلب الصغير والكابيتانو.. 50 صورة تحت قبة البرلمان لاستقبال النواب الجدد
أبرزهم الثعلب الصغير والكابيتانو.. 50 صورة تحت قبة البرلمان لاستقبال النواب الجدد
أبرزهم الثعلب الصغير والكابيتانو.. 50 صورة تحت قبة البرلمان لاستقبال النواب الجدد
أبرزهم الثعلب الصغير والكابيتانو.. 50 صورة تحت قبة البرلمان لاستقبال النواب الجدد
أبرزهم الثعلب الصغير والكابيتانو.. 50 صورة تحت قبة البرلمان لاستقبال النواب الجدد
أبرزهم الثعلب الصغير والكابيتانو.. 50 صورة تحت قبة البرلمان لاستقبال النواب الجدد
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